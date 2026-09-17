ארה”ב הודיעה כי תאריך את סנקציות הוויזה נגד בכירי הרשות הפלסטינית וחברי אש"ף, לאחר שמחלקת המדינה קבעה כי הם ממשיכים שלא לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי וושינגטון. בהודעת מחלקת המדינה נטען בין היתר כי הרשות ואש"ף פועלים לקידום צעדים נגד ישראל בבית הדין הפלילי הבינלאומי ובבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג; מבקשים לקדם הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית; וממשיכים בתשלומים למחבלים וב"האדרת טרור". במקביל, הובהר כי הפטור הקיים לאנשי הנציגות הפלסטינית הקבועה באו"ם יישאר בתוקף. ההודעה פורסמה במקביל לדחיית בקשת הוויזה של יו"ר הרשות אבו מאזן, שלא יורשה להגיע לניו יורק לנאומו בעצרת הכללית בשבוע הבא.