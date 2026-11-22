גזר הדין של השופט אורן בועז כלל 19 עמודים, שם כתב בין היתר: "התייחסתי לתסקיר שירות המבחן החיובי לנסיבות האישיות ולמכתבים של הבנות של בני הזוג. הכביש היה מואר והיה צריך להבחין בעצירת כלי הרכב. הנאשם לא האט ופגע ברכב המנוחים".

גזר הדין של השופט אורן בועז כלל 19 עמודים, שם כתב בין היתר: "התייחסתי לתסקיר שירות המבחן החיובי לנסיבות האישיות ולמכתבים של הבנות של בני הזוג. הכביש היה מואר והיה צריך להבחין בעצירת כלי הרכב. הנאשם לא האט ופגע ברכב המנוחים".

גזר הדין של השופט אורן בועז כלל 19 עמודים, שם כתב בין היתר: "התייחסתי לתסקיר שירות המבחן החיובי לנסיבות האישיות ולמכתבים של הבנות של בני הזוג. הכביש היה מואר והיה צריך להבחין בעצירת כלי הרכב. הנאשם לא האט ופגע ברכב המנוחים".

השופט בועז הוסיף כי רשלנותו של מורסיאנו נמצאת ברף הבינוני גבוה: "סקרתי את מדיניות הענישה בתאונות דרכים מרובי נפגעים, במקרה שלפניי מתחם העונש הוא בין 30-15 חודשי מאסר לצד שלילת רישיון. הנאשם היה בן 19 שנים בעת התאונה והביע צער על מות המנוחים לוקח אחריות על התאונה. עם זאת אין בכך בכדי להפחית בפגיעה בחיי אדם. חייהם של בני הזוג קופחו והם הותירו שלוש יתומות כולן חיילות כעת בצה"ל".

השופט בועז הוסיף כי רשלנותו של מורסיאנו נמצאת ברף הבינוני גבוה: "סקרתי את מדיניות הענישה בתאונות דרכים מרובי נפגעים, במקרה שלפניי מתחם העונש הוא בין 30-15 חודשי מאסר לצד שלילת רישיון. הנאשם היה בן 19 שנים בעת התאונה והביע צער על מות המנוחים לוקח אחריות על התאונה. עם זאת אין בכך בכדי להפחית בפגיעה בחיי אדם. חייהם של בני הזוג קופחו והם הותירו שלוש יתומות כולן חיילות כעת בצה"ל".

השופט בועז הוסיף כי רשלנותו של מורסיאנו נמצאת ברף הבינוני גבוה: "סקרתי את מדיניות הענישה בתאונות דרכים מרובי נפגעים, במקרה שלפניי מתחם העונש הוא בין 30-15 חודשי מאסר לצד שלילת רישיון. הנאשם היה בן 19 שנים בעת התאונה והביע צער על מות המנוחים לוקח אחריות על התאונה. עם זאת אין בכך בכדי להפחית בפגיעה בחיי אדם. חייהם של בני הזוג קופחו והם הותירו שלוש יתומות כולן חיילות כעת בצה"ל".

בזמן התאונה היה מורסיאנו נהג חדש, שקיבל את רישיונו כשנה לפני כן ורישיונו נשלל. לפי כתב האישום, בליל התאונה הוא נהג ברכבו בנתיב האמצעי בכביש 1 לכיוון מערב. ליד צומת לטרון הנהג לא שם לב שכלי הרכב לפניו האטו - והתנגש מאחור בעוצמה ברכבם של בני הזוג. הפגיעה הייתה כה קטלנית עד שגרמה לתאונת שרשרת, שבה פגע רכבם של בני הזוג ברכב שהיה לפניהם וברכב נוסף, שהוטחו ופגעו בכלי רכב אחרים.

בזמן התאונה היה מורסיאנו נהג חדש, שקיבל את רישיונו כשנה לפני כן ורישיונו נשלל. לפי כתב האישום, בליל התאונה הוא נהג ברכבו בנתיב האמצעי בכביש 1 לכיוון מערב. ליד צומת לטרון הנהג לא שם לב שכלי הרכב לפניו האטו - והתנגש מאחור בעוצמה ברכבם של בני הזוג. הפגיעה הייתה כה קטלנית עד שגרמה לתאונת שרשרת, שבה פגע רכבם של בני הזוג ברכב שהיה לפניהם וברכב נוסף, שהוטחו ופגעו בכלי רכב אחרים.

בזמן התאונה היה מורסיאנו נהג חדש, שקיבל את רישיונו כשנה לפני כן ורישיונו נשלל. לפי כתב האישום, בליל התאונה הוא נהג ברכבו בנתיב האמצעי בכביש 1 לכיוון מערב. ליד צומת לטרון הנהג לא שם לב שכלי הרכב לפניו האטו - והתנגש מאחור בעוצמה ברכבם של בני הזוג. הפגיעה הייתה כה קטלנית עד שגרמה לתאונת שרשרת, שבה פגע רכבם של בני הזוג ברכב שהיה לפניהם וברכב נוסף, שהוטחו ופגעו בכלי רכב אחרים.