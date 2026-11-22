בית המשפט לתעבורה בפתח תקווה גזר היום (ראשון) 18 חודשי מאסר על יעקב מורסיאנו, בן 22, בגין גרימת מוות ברשלנות של יולי ונתי אוחיון, בתאונה שהתרחשה בכביש 1 ב-19 בספטמבר 2024. בני הזוג היו בדרכם לשדה התעופה כדי לחגוג את יום הנישואים שלהם בקורפו כאשר מורסיאנו התנגש בהם במהירות של 135 קמ"ש. בפרקליטות שוקלים לערער על העונש.
גזר הדין של השופט אורן בועז כלל 19 עמודים, שם כתב בין היתר: "התייחסתי לתסקיר שירות המבחן החיובי לנסיבות האישיות ולמכתבים של הבנות של בני הזוג. הכביש היה מואר והיה צריך להבחין בעצירת כלי הרכב. הנאשם לא האט ופגע ברכב המנוחים".
השופט בועז הוסיף כי רשלנותו של מורסיאנו נמצאת ברף הבינוני גבוה: "סקרתי את מדיניות הענישה בתאונות דרכים מרובי נפגעים, במקרה שלפניי מתחם העונש הוא בין 30-15 חודשי מאסר לצד שלילת רישיון. הנאשם היה בן 19 שנים בעת התאונה והביע צער על מות המנוחים לוקח אחריות על התאונה. עם זאת אין בכך בכדי להפחית בפגיעה בחיי אדם. חייהם של בני הזוג קופחו והם הותירו שלוש יתומות כולן חיילות כעת בצה"ל".
בזמן התאונה היה מורסיאנו נהג חדש, שקיבל את רישיונו כשנה לפני כן ורישיונו נשלל. לפי כתב האישום, בליל התאונה הוא נהג ברכבו בנתיב האמצעי בכביש 1 לכיוון מערב. ליד צומת לטרון הנהג לא שם לב שכלי הרכב לפניו האטו - והתנגש מאחור בעוצמה ברכבם של בני הזוג. הפגיעה הייתה כה קטלנית עד שגרמה לתאונת שרשרת, שבה פגע רכבם של בני הזוג ברכב שהיה לפניהם וברכב נוסף, שהוטחו ופגעו בכלי רכב אחרים.
הותירו שלוש בנות יתומות
יולי ונתי אוחיון, בשנות ה-50 לחייהם, התגוררו בשכונת ארמון הנציב בירושלים, הם הותירו שלוש בנות - שיר ומאי, תאומות בנות 20 אז, שהיו בדרכן לנופש באילת ובים המלח, ורומי שהייתה בת ה-18, תלמידת כיתה י"ב. במהלך המשפט, הבנות וקרובי משפחה הטיחו במורסיאנו קריאות "רוצח". כשהיה בדרכו לרכב לאחר אחד הדיונים, רדפו אחריו הבנות וקרוביהן, ובין השאר צעקו לעברו מקרוב: "לקחת לנו את ההורים, תתבייש. תוריד את הכיפה".
מחוץ לבית המשפט טענו האחיות היתומות - מאי, רומי ושיר - כי מורסיאנו "לא כתב מכתב התנצלות, לא הביע שום חרטה, לא הגיע לשבעה - ואפילו די צחק לנו בפנים. הוא הותיר שלוש בנות יתומות - וטיפת חרטה אין". מאי הוסיפה כי מורסיאנו "הגיע לדיון מחויך. הוא לקח לנו את היקר מכול, השאיר שלוש יתומות. אנחנו מקוות שהוא יקבל את העונש המגיע לו". אחותה, רומי, הוסיפה כי "לא קל לראות בעיניים את מי שלקח לך את ההורים. הוא לא הביע שום חרטה ולא היה מסוגל אפילו להסתכל לנו בעיניים".
שיר הסבירה: "הוא הרס לנו את המשפחה. היום זה אנחנו וחלילה מחר זה אתם. הוא ממשיך בחיים אבל מה איתנו? הוא צריך להיות בכלא להרבה שנים".