מי שייצג את אזרבייג'ן בפסגה בטורקיה הוא שר החוץ ג'ייהון באירמוב ועל פי התקשורת האזרית היעדרותו של אלייב מהאירוע נבעה מהתחייבויות קודמות של הנשיא - אך על פי הערכות ההיעדרות מצביעה על כך שהיחסים בין טורקיה לאזרבייג'ן שפעם היו בנות ברית קרובות, כבר לא חמים כבעבר.