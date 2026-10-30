המתיחות בין שתי השותפות האסטרטגיות מתגברת: נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב נמנע להשתתף בפסגה אזורית שנערכה על אדמת טורקיה - דבר שהציף השערות על קרע שהולך ומחריף בין באקו לאנקרה.
מי שייצג את אזרבייג'ן בפסגה בטורקיה הוא שר החוץ ג'ייהון באירמוב ועל פי התקשורת האזרית היעדרותו של אלייב מהאירוע נבעה מהתחייבויות קודמות של הנשיא - אך על פי הערכות ההיעדרות מצביעה על כך שהיחסים בין טורקיה לאזרבייג'ן שפעם היו בנות ברית קרובות, כבר לא חמים כבעבר.
נזכיר שבין טורקיה לאזרבייג'ן שררו יחסים קרובים מאוד ולשתי המדינות קשרים תרבותיים עמוקים - אך לאחרונה התעוררו מתחים בעקבות ביקורת שנמתחה בטורקיה על האיסור בחוק שהטילה אזרבייג'ן על עטיית חיג'אב בבתי הספר וגם על הקשרים המסורתיים החמים בין הרפובליקה הסובייטית לשעבר לבין ישראל.
בסוכנות הידיעות AP דווח כי בניסיון להפיג את המתיחות שוחח נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן עם אלייב והזמין אותו אישית לפסגה. בנוסף דווח בעיתונות הטורקית כי ארדואן פיטר את אחד מעוזריו שבאזרבייג'ן ראו בו כדמות אנטי אזרית בתוך לשכתו של נשיא טורקיה. למרות זאת, אלייב מצא עיסוקים אחרים ולא הגיע.
באזרבייג'ן מעידים כי בתקופה האחרונה מתנהל בתקשורת הטורקית קמפיין נגד אזרבייג'ן. לדברי פרמן איידין, אנליסט שכותב עבור העיתונות הממסדית בבאקו: "עבור אזרים העוינות הזאת כואבת במיוחד משום שהיא מגיעה ממדינה שנחשבת לבעלת ברית קרובה". איידין הוסיף כי החלטתו של הנשיא אלייב לא להשתתף בפסגה האזורית בטורקיה "ניתנת באותה להבנה כאות דיפלומטי לכך שאפילו השותפויות הקרובות ביותר דורשות כבוד הדדי".
בעקבות האיסור שהטילה ממשלת אזרבייג'ן על עטיית חיג'אב בבתי הספר התקיימו מחאות בקנה מידה קטן מול נציגויות דיפלומטיות אזריות בטורקיה ולאחר מכן אזרבייג'ן אסרה על 30 אזרחים טורקים להיכנס לתחומה.
היום במהלך הוועידה האזורית שבה השתתפו מדינות בעלות שפה ותרבות טורקית אמר ארדואן: "לא ייתכן קרע בקרב המדינות הדוברות שפות טורקיות". לדבריו: "אין מקום לפילוג, למחלוקת או לסכסוך ב'תמונת המשפחה' של העולם הטורקי. כולנו אחד, אנו יחד. בעזרת האל, אנו אחים – מעולם ועד עולם".