לפי מדגם חדשות 13, גוש השינוי עומד על 53 מנדטים, בעוד גוש נתניהו על 50 מנדטים. המפלגות הערביות זכו ל-17 מנדטים. הליכוד היא המפלגה הגדולה בישראל עם 25 מנדטים, ישר! עם 23 מנדטים, ⁠ביחד עם 14, ⁠הרשימה המשותפת עם 10 ו⁠הדמוקרטים עם 9 מנדטים. ישראל ביתנו זכתה ב-7 מנדטים, כך גם רע"מ ויהדות התורה עם 7 מנדטים כל אחד. ש"ס ומפלגת הציונות הדתית-זהות עם 6 מנדטים כל אחת. כמו בכל המדגמים של הערוצים הגדולים, עמך ישראל של עופר וינטר, המילואימניקים-הכלכלית של יועז הנדל וירון זליכה ומפלגת הציבור החרדי מתחת לאחוז החסימה.