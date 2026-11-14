נשיא המדינה יצחק הרצוג שלח את תנחומיו למשפחתה של לינא קאסם (זידאן), שנרצחה בפיצוץ הרימון בקונדיטוריה בכפר מנדא. הרצוג מסר: ״אני מזועזע וכואב על הרצח של לינא, אירוע טראגי שבו נפצעו שלושה אזרחים נוספים. לינא ז״ל היא הנרצחת ה-200 בחברה הערבית מתחילת השנה. זהו נתון מצמרר ובלתי נתפס. על כל ממשלה שתקום לפעול פעולה נחושה ומיידית נגד ארגוני הפשיעה ונגד פורעי החוק והנשק הבלתי-חוקי. ביטחון הוא חובתה הבסיסית של המדינה כלפי אזרחיה.בשעה קשה זו אני מבקש לשלוח את תנחומיי למשפחתה של לינא ז״ל ולכל תושבי כפר מנדא, ולאחל החלמה מהירה לפצועים״.