השביל שוקם ואף סומן מחדש רק בשבוע האחרון - אך עדיין לא נפתח באופן רשמי. על אף זאת, במהלך חגי תשרי ותקופת בין הזמנים, טיילו בדרך הנוף הזו אלפי משפחות. כל זאת ללא אזהרות קונקרטיות בשטח,

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