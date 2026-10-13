בבוקר שאחרי האסון ברכס רמים, שהוביל למותו של הנער יאיר וילנסקי, מסמכים ופרטים שהגיעו לידי ynet, מעלים תמונה מדאיגה על התנהלות הרשויות בכל הנוגע לאישור הטיולים בצפון, מבלי הנחיות ברורות והכוונה. חדר המצב של משרד החינוך אישר את מתווה הטיול תחת השם "שביל ישראל 2051" - שמחבר בין שני תוואים מקבילים שונים לחלוטין, כשאחד מהם סגור בשל נזקי המלחמה.
סמוך לצומת הכניסה לכפר גלעדי מתחילים שני מסלולי טיול מקבילים. האחד הוא "שביל ישראל", המסומן בצבעי כתום-כחול-לבן ומטפס עשרות מטרים אל צלע ההר. השני, המכונה במפות "שביל 2051", הוא מסלול סלול המסומן בירוק ומוכר כ"דרך נוף רכס רמים" או "דרך נוף הרי נפתלי".
לאורך 7.5 קילומטרים, עד סמוך למעיין עין כורים, שני השבילים הללו נפרדים לחלוטין, ורק שם הם מתמזגים למסלול אחד המוביל אל משכנות הרועים, לפני שהם מתפצלים שוב. בבוקר שאחרי אסון טיול התלמידים, מתברר כי המרחק הקצר הזה בין השבילים, בשילוב הנחיות סותרות של משרד החינוך, נגמר באסון.
לקבוצה אושר לטייל מכפר גלעדי אל משכנות הרועים על מסלול שהוגדר תחת השם "שביל ישראל 2051". במקביל, באישור שהתקבל צוין כי "דרך נוף רכס רמים 2051" סגורה "בשל שיקום נזקי המלחמה". גם באתר קק"ל מצוין כי המסלול סגור למטיילים, כשהכוונה היא למסלול הסלול המסומן בירוק. בבית הספר טענו כי הקבוצה הלכה במסלול שהוגדר לה על פי ההיתר.
השביל שוקם ואף סומן מחדש רק בשבוע האחרון - אך עדיין לא נפתח באופן רשמי. על אף זאת, במהלך חגי תשרי ותקופת בין הזמנים, טיילו בדרך הנוף הזו אלפי משפחות. כל זאת ללא אזהרות קונקרטיות בשטח, המעידות על סכנת נפלים ואמצעי לחימה. בשלט שהציבה קק"ל במקום, לפני זמן רב, אין התייחסות לסכנת אמל"ח ונפלים, אלא מצוין כי המסלול סגור "בשל נזקי המלחמה" וכי "חל איסור מוחלט" לטייל בו.
"השביל מאושר - אבל לא מאושר"
השאלות הקריטיות שייבדקו כעת מתמקדות בשטח עצמו: האם הקבוצה טיילה במסלול הירוק במקום ב"שביל ישראל", ואם כן - מדוע? האם המדריך לא הבין את המסלול ולא הבחין בין שני השבילים היוצאים מאותה נקודה? האם מדריך הטיולים המקצועי הוביל את הקבוצה לאורך התוואי המאושר או שהחליף מסלולים? והאם זה כלל אחראי לאשר טיול בצמוד למסלולים שנותרו סגורים בשל סכנת נפלים מהמלחמה?
בקרב מדריכי הטיולים ואנשי הסיור, הביקורת על מנגנוני האישור של משרד החינוך חריפה ומצביעה על חוסר הבנה של השטח. מדריך טיולים בכיר התייחס להוראות המבלבלות ואמר ל-ynet: "לא יכול להיות שמסלול 2051 מאושר, אבל הוא מאושר עם מגבלות - אז הוא מאושר או לא מאושר? אם אלו מסלולים שונים, היה צריך להתייחס אליהם כשונים".
לגבי האחריות המקצועית של המדריך בשטח הוסיף המדריך כי "יכול להיות שהוא היה צריך לשאול את השאלות ולנסות להבין למה התכוונו ומה מנסים להסביר בחדר המצב עם ה'הערות' שלהם, אבל בסוף מי שמתכלל ואמור לנהל את זה מלמעלה - זה משרד החינוך".
הבעיה המרכזית, מסבירים מדריכי טיולים, נעוצה בפער שבין החדרים הממוזגים לבין הסכנות על הרכס והמרחב שעמד תחת אש חיזבאללה במשך יותר משנתיים. "הנקודה הקריטית כאן, זו היכולת לבוא ולהוציא אישור, ולכתוב במגבלות הנחיה סותרת ומבלבלת, לצפות בסוף מהמורה או המדריך שיבין, 'זה מאושר השביל הזה, אבל הוא לא מאושר', אז רגע, אז מה מותר לי, מה אסור לי?".
לדבריו, "השורה התחתונה היא שמוקד טבע לא יודע מה קורה בשטח, אני אומר לך את זה מניסיון. הם לא מאשרים על סמך עבודה וחיבור למציאות, הם פשוט עובדים לפי מחשב, כלומר, מה שהמחשב אומר. רוב הפעמים אין להם את החיבור לשטח".
ממשרד החינוך נמסר: "המשרד פעל בהתאם למגבלות קק"ל והורה על איסור פעילות באזור המדובר בשל נזקי המלחמה ותכנון מסלול הטיול לא היה בשטח האסור. במסגרת אישור הטיול הועברו גם הנחיות בטיחות מפורשות, ובהן איסור מוחלט על נגיעה בנפלי טילים ובתחמושת, לצד הנחיה לדווח עליהם באופן מיידי.
"נסיבות האירוע והמסלול כפי שהתקיים בפועל נבדקות כעת במסגרת תחקיר של צה״ל והמשטרה, בשיתוף משרד החינוך והגורמים המקצועיים הרלוונטיים. יש להמתין לממצאי הבדיקה בטרם ניתן יהיה לקבוע את מלוא נסיבות האירוע. בימים הקרובים ימשיך משרד החינוך, יחד עם השותפים הרלוונטיים, לבחון את מתווה אישורי הפעילות ואת הנחיות הבטיחות הנלוות להם".