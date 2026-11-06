סוריה מסייעת לסעודיה בייעוץ ואימון צבאי במלחמה מול המורדים החות'ים, ואף שלחה מספר מצומצם של אנשי צבא לממלכה. כך מסרו שני גורמים צבאיים סוריים ובכיר אמריקני לסוכנות הידיעות רויטרס. הבכיר האמריקני הוסיף כי יועצים וצוותי הדרכה מסוריה נסעו לממלכה כדי לסייע באימון יחידות סעודיות ותימניות לשפר את יעילותן המבצעית. שני הגורמים הסורים מסרו כי עשרות אנשי צבא עברו לסעודיה בשבועות האחרונים למטרה זו, אך ייתכן שמנדט הפעילות שלהם רחב יותר. דיפלומט סורי בכיר אמר בתגובה לפרסום כי "כל רמיזה לפריסת כוחות צבאיים בשלב זה היא מוקדמת מדי".