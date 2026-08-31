ילד בן 10 מפתח תקווה, שנעדר מאתמול (שני) בערב, אותר כעבור שעות בבני ברק יחד עם צעיר בן 20, יהודי מירושלים. השניים הובאו לתחנת המשטרה בפתח תקווה, שם נעצר ונכלא החשוד, שיובא לדיון בבית המשפט בהתאם לצרכי החקירה.
לפי המשטרה, השוטרים מתחנת פתח תקווה החלו בחיפושים לאחר שקיבלו דיווח על היעדרות הילד מהעיר ופתחו בסריקות נרחבות שכללו שימוש באמצעים טכנולוגיים.
"במהלך החיפושים הנרחבים ובהכוונת שוטרי תחנת פתח תקוה, איתרו שוטרי תחנת בני ברק ממחוז תל אביב את הקטין יחד עם תושב ירושלים בעיר בני ברק", נכתב בהודעת המשטרה, "נפתחה חקירה במטרה לשפוך אור על נסיבות המקרה".