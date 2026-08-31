ילד בן 10 מפתח תקווה, שנעדר מאתמול (שני) בערב, אותר כעבור שעות בבני ברק יחד עם צעיר בן 20, יהודי מירושלים. השניים הובאו לתחנת המשטרה בפתח תקווה, שם נעצר ונכלא החשוד, שיובא לדיון בבית המשפט בהתאם לצרכי החקירה.

ילד בן 10 מפתח תקווה, שנעדר מאתמול (שני) בערב, אותר כעבור שעות בבני ברק יחד עם צעיר בן 20, יהודי מירושלים. השניים הובאו לתחנת המשטרה בפתח תקווה, שם נעצר ונכלא החשוד, שיובא לדיון בבית המשפט בהתאם לצרכי החקירה.

ילד בן 10 מפתח תקווה, שנעדר מאתמול (שני) בערב, אותר כעבור שעות בבני ברק יחד עם צעיר בן 20, יהודי מירושלים. השניים הובאו לתחנת המשטרה בפתח תקווה, שם נעצר ונכלא החשוד, שיובא לדיון בבית המשפט בהתאם לצרכי החקירה.

לפי המשטרה, השוטרים מתחנת פתח תקווה החלו בחיפושים לאחר שקיבלו דיווח על היעדרות הילד מהעיר ופתחו בסריקות נרחבות שכללו שימוש באמצעים טכנולוגיים.

לפי המשטרה, השוטרים מתחנת פתח תקווה החלו בחיפושים לאחר שקיבלו דיווח על היעדרות הילד מהעיר ופתחו בסריקות נרחבות שכללו שימוש באמצעים טכנולוגיים.

לפי המשטרה, השוטרים מתחנת פתח תקווה החלו בחיפושים לאחר שקיבלו דיווח על היעדרות הילד מהעיר ופתחו בסריקות נרחבות שכללו שימוש באמצעים טכנולוגיים.