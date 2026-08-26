פהמי זיאדאת, תושב מוקייבלה שבצפון, נהרג הלילה (בין שלישי לרביעי) בהתנגשות בין משאית למכונית פרטית בכביש 675, בעמק יזרעאל. זיאדאת התחתן רק לפני כחודש.

פהמי זיאדאת, תושב מוקייבלה שבצפון, נהרג הלילה (בין שלישי לרביעי) בהתנגשות בין משאית למכונית פרטית בכביש 675, בעמק יזרעאל. זיאדאת התחתן רק לפני כחודש.

פהמי זיאדאת, תושב מוקייבלה שבצפון, נהרג הלילה (בין שלישי לרביעי) בהתנגשות בין משאית למכונית פרטית בכביש 675, בעמק יזרעאל. זיאדאת התחתן רק לפני כחודש.

הדיווח על התאונה התקבל בשעה 04:01 במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הנפגעים לבית החולים העמק בעפולה במצב קשה. בבית החולים נקבע מותו של זיאדאת.

הדיווח על התאונה התקבל בשעה 04:01 במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הנפגעים לבית החולים העמק בעפולה במצב קשה. בבית החולים נקבע מותו של זיאדאת.

הדיווח על התאונה התקבל בשעה 04:01 במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הנפגעים לבית החולים העמק בעפולה במצב קשה. בבית החולים נקבע מותו של זיאדאת.

פרמדיק מד"א אבי אמויאל וחובש ביחידת האופנועים של מד"א טל קרחי, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה בין משאית לרכב פרטי. בתוך הרכב הפרטי נלכד גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות משמעותיות בגופו ונהג המשאית, שהיה בהכרה מלאה, סבל גם הוא מפציעות קשות בכל חלקי גופו. תוך כדי פעולות החילוץ, הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים שכלל הנחת חסם עורקים לעצירת הדימום וסיוע נשימתי ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה".

פרמדיק מד"א אבי אמויאל וחובש ביחידת האופנועים של מד"א טל קרחי, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה בין משאית לרכב פרטי. בתוך הרכב הפרטי נלכד גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות משמעותיות בגופו ונהג המשאית, שהיה בהכרה מלאה, סבל גם הוא מפציעות קשות בכל חלקי גופו. תוך כדי פעולות החילוץ, הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים שכלל הנחת חסם עורקים לעצירת הדימום וסיוע נשימתי ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה".

פרמדיק מד"א אבי אמויאל וחובש ביחידת האופנועים של מד"א טל קרחי, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה בין משאית לרכב פרטי. בתוך הרכב הפרטי נלכד גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות משמעותיות בגופו ונהג המשאית, שהיה בהכרה מלאה, סבל גם הוא מפציעות קשות בכל חלקי גופו. תוך כדי פעולות החילוץ, הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים שכלל הנחת חסם עורקים לעצירת הדימום וסיוע נשימתי ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה".