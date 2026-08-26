פהמי זיאדאת, תושב מוקייבלה שבצפון, נהרג הלילה (בין שלישי לרביעי) בהתנגשות בין משאית למכונית פרטית בכביש 675, בעמק יזרעאל. זיאדאת התחתן רק לפני כחודש.
הדיווח על התאונה התקבל בשעה 04:01 במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הנפגעים לבית החולים העמק בעפולה במצב קשה. בבית החולים נקבע מותו של זיאדאת.
פרמדיק מד"א אבי אמויאל וחובש ביחידת האופנועים של מד"א טל קרחי, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה בין משאית לרכב פרטי. בתוך הרכב הפרטי נלכד גבר כבן 30 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות משמעותיות בגופו ונהג המשאית, שהיה בהכרה מלאה, סבל גם הוא מפציעות קשות בכל חלקי גופו. תוך כדי פעולות החילוץ, הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים שכלל הנחת חסם עורקים לעצירת הדימום וסיוע נשימתי ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה".
תושבים ביישוב סיפרו ל-ynet: "התעוררנו לבשורה קשה על מותו של הצעיר פהמי זיאדאת שנהרג בתאונת דרכים שאירעה לאחר חצות באזור הצפון. לפני כחודש בלבד חגג את חתונתו, באירוע שבו השתתפו רבים מבני משפחתו, חבריו ותושבי הכפר. היום הגיעו בני הכפר לבית המשפחה כדי לנחם את בני המשפחה ולחלוק עמם את הכאב והאבל הכבד. הוא היה מוכר כאדם נהדר, וביחסים טובים עם כל מי שהכיר אותו ואהוב על רבים. כולנו שמחנו ביום חתונתו והיום לבנו נקרע".
במקביל, נהרג הלילה חשוד בגניבת רכב בירושלים. הדיווח התקבל בשעות הלילה במוקד המשטרה על גניבת הרכב משכונת קטמון. החשוד, לפי המשטרה, סירב להישמע להוראות - החל לברוח בנסיעה פרועה ונסע גם בנתיב הנגדי. השוטרים ירו לעבר גלגלי הרכב, אבל החשוד המשיך במנוסה עד שביצע תאונה עצמית בצומת א-טור והתנגש בעמוד וברכב. שוטר ואזרח נפצעו קל באירוע, והחשוד - שזהותו טרם התבררה - פונה במצב אנוש תוך פעולות החייאה, אולם בבית החולים נקבע מותו.