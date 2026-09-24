מחקירת רצח ראש המאפייה הקווקזית יאניס יושבייב בתחנת הדלק בקיסריה עלה כי החשוד המרכזי, דורון ויצמן (54) ממושב חזון בגליל, ישב במסעדה ובה אכל ושתה והמתין לבואו של יושבייב. על פי המשטרה, החשוד "עשה טעות גדולה" כשהשאיר טביעות אצבע בסיגריות ובכוס המשקה, וכן בתוך רכב המילוט שאסף אותו. כשיושבייב הגיע למסעדה, ויצמן יצא לפי החשד למרפסת וארב לו. עוד עולה כי הרכב שבו נמלט החשוד בירי מהזירה נגנב לפני שנתיים בפתח תקווה. הוא הסתתר במחסן בחדרה עם אישה שלא מעורבת בפרשה ולא הייתה מודעת כלל לרצח. הוא נלכד כמה ימים לאחר מכן.