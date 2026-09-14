מגיש החדשות הפופולרי אדוארד רוקידי קיג'נאנגומה הוכרז בימים האחרונים במפתיע כמלך הבא של ממלכת טוּרוֹ שב אוגנדה , אחת מחמש הממלכות המסורתיות המוכרות על-ידי המדינה, בעקבות מותו בגיל 34 של המלך אויו נימבה קבמבה איגורו רוקידי הרביעי, מי שנודע במשך שנים כ"מלך הילד", משום שעלה שלטון בהיותו פעוט בן 3 בלבד. לאורך כל ימי מלכותו היה אויו המלך הצעיר ביותר בעולם.

גלריה המלך אויו בילדותו, אחרי שעלה לכס. קיבל הדרכה עד גיל 18

חולקים כבוד אחרון למלך טורו, אחרי שגופתו הושבה מארה"ב לאוגנדה ( צילום: REUTERS/Michael Muhati )

ההלוויה בסוף השבוע. המלכה האם ביקשה: "תנו לנו להתאבל בשקט" ( צילום: REUTERS/Abubaker Lubowa )

המלך אויו הלך לעולמו בחודש שעבר בארה"ב אחרי מאבק במחלת הסרטן, ואתמול הוא נקבר במולדתו בעיר מרוחקת הסמוכה לגבול עם קונגו. נשיא אוגנדה יוורי מוסווני ובני משפחתו של אויו טענו כי המלך המנוח הותיר אחריו צוואה שבה כתב מפורשות כי הוא מבקש שיורשו יהיה בנו, ילד קטן שנולד לו מחוץ לנישואים ושעד כה דבר קיומו לא נודע בפומבי, אבל ועדת איתור מטעם בית האב המלכותי הודיעה כי בתום תהליך המיון בחרה דווקא בקיג'נאנגומה, בן דודו של אויו.

הבחירה בקיג'נאנגומה בן ה-56, שעבד עד כה כמגיש ועורך חדשות ברשות השידור הממלכתית של אוגנדה (UBC), ומוכר כאיש תקשורת צנוע ונגיש, נועדה כנראה לרַצות גורמים מסורתיים בממלכה המבקשים המשכיות וכן את אלה שהתנגדו להעלאת ילד נוסף לכס המלוכה. קיג'נאנגומה הוא בנו של הנסיך כריסטופר פול קיג'נאנגומה ונכדו של מלך טורו לשעבר, ג'ורג' דייוויד רוקידי השלישי.

המלך הנבחר קיג'נאנגומה. המשפחה נגד "הנשרים המרושעים"

הקהל מלווה את המלך אויו בדרכו האחרונה ( צילום: REUTERS/Abubaker Lubowa )

הבחירה בקיג'נאנגומה הובילה לפרוץ קרב ירושה בבית המלוכה. אחותו של אויו המנוח, רות קומונטלה, הביעה מיד התנגדות לבחירה במגיש החדשות, והאשימה את זקני הממלכה בניסיון להשתלט על הכס: "המלך אויו היה אדם רודף שלום וצנוע מאוד", אמרה. "אני פשוט לא רוצה שהנשרים המרושעים האלה יבואו ויגנבו את מה שהוא עבד קשה כל כך למענו. אני ממשיכה לעמוד לצד אחי".

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דבר קיומו של בנו של אויו נחשף בפומבי לראשונה רק בימים שלאחר מות המלך על-ידי הנשיא מוסווני, שאמר כי המלכה האם סיפרה לו על הילד הצעיר. נציגי בית המלוכה שבחרו בקיג'נאנגומה ליורש הסבירו מנגד כי הדיווחים שלפיהם לאויו יש בן אינם מספקים, משום שהילד לא הוצג רשמית בפני בית האב המלכותי כפי שמחייבת המסורת של טורו. חבר בוועדת האיתור אמר לתחנת NTV באוגנדה כי ילד ממשפחת המלוכה חייב להיות מוצג רשמית בפני הזקנים ולאחר מכן לעבור טקסים והכנות נוספות אם ברצונו להילקח בחשבון כמועמד להנהגה עתידית.

קדאפי עזר לשפץ את הארמון. המלך אויו בבגרותו

בוכות על המלך המנוח בממלכת טורו, אחת מחמש ממלכות מוכרות באוגנדה ( צילום: REUTERS/Abubaker Lubowa )

המלכה האם בסט קמיגיסה. "יהיה זמן להילחם על כס המלכות" ( צילום: Hajarah Nalwadda/Getty Images )

אמו של המלך המנוח, המלכה בסט קמיגיסה, שמתנגדת גם היא לבחירה בקיג'נאנגומה, טענה בשבוע שעבר לאחר ההכרזה עליו כי משמר המלוכה הוצא מהארמון, וכי במקומו נפרסו חיילים המגבילים את תנועת בני משפחת המלוכה ואת יכולתם לקבל מבקרים. היא תיארה את המצב כ"מעצר בית", ופנתה להנהגת הצבא ולנשיא מוסווני בבקשה לאפשר למשפחה להתאבל ולקבור את אויו בשקט ובשלום: "אני פונה לכל מי שנלחם על כס המלכות: אנא מכם, יהיה זמן לכל זה", אמרה. "תנו לנו להתאבל ולקבור את בני, המלך אויו".

למרות התנגדות האם והאחות, תהליך הכתרתו של המלך הנבחר קיג'נאנגומה יצא לדרך בסוף השבוע, כשזה קיים את הטקס המסורתי של השלכת תשעה פולי קפה לתוך הקבר באתר קברי המלכים בקראמבי, ובכך סימן את העברת השלטון הרשמית. לצד כס המלוכה יירש המלך החדש נכסים מלכותיים יקרי ערך, ובהם שטחי אדמה נרחבים ומשכורת נכבדת מהממשלה המרכזית של אוגנדה.

המאבק באיידס והחברות עם קדאפי

המלך המנוח אויו הוכתר ב-1995 בהיותו בן 3 בלבד, לאחר מות אביו, ושלט בטורו במשך יותר משלושה עשורים. הוא היה ילד סקרן שנהג לעטות גלימות צבעוניות והפך מושא להערצה עבור מאות אלפי נתיניו. במעמד הכתרתו עבר סדרת טקסים שבטיים והובל אל בית העלמין המלכותי כדי לקיים את טקס ההתבגרות והיורשה המסורתי, זה שבו השליך בהצלחה תשעה פולי קפה אל קבר אביו. מיד עם מינויו לתפקיד זכה אויו בתואר המלך הצעיר ביותר בעולם, והוא הודרך בידי עוצרים שמונו מטעם הממלכה עד שהגיע לגיל 18.

ילד סקר שעטה גלימות צבעוניות. המלך אויו

אויו, ששימש כשגריר של רצון טוב מטעם האו"ם במאבק ב-HIV ובאיידס והיה פעיל גם בקידום אורח חיים בריא ובהעלאת המודעות לשינויי האקלים, היה במהלך השנים דמות מהפנטת אפילו עבור מנהיגי עולם שהוצגו בפניו באירועים לאומיים, ובהם נשיא דרום אפריקה וגיבור המלחמה באפרטהייד נלסון מנדלה מדרום אפריקה.

אויו ומשפחתו גם טיפחו קשרי חברות עם שליט לוב דאז מועמר קדאפי , וקדאפי החל לנהוג בהם כאילו היו חלק ממשפחתו המורחבת. המנהיג הלובי הרבה לבקר באוגנדה, ותמך באויו ובמלכה האם עד הירצחו באוקטובר 2011, בימי ההתקוממות העממית בלוב. קדאפי גם הספיק לתרום כספים לשיפוץ הארמון המלכותי של טורו.

למונרכים עדיין סמכות עליונה כשומרי המסורת. דרכו האחרונה של המלך אויו ( צילום: REUTERS/Abubaker Lubowa )