סרטון משנת 2012, שבו מתועד חבר הכנסת אלישע מדן מהליכוד במהלך עימות עם פעיל השמאל עזרא נאווי, הופץ אתמול (שלישי) מחדש ברשתות החברתיות ועורר ביקורת רבה. התקרית התרחשה מחוץ להתנחלות אביגיל, שמדן היה ממקימיה. במהלך העימות נשמע מדן מטיח בנאווי אמירות בוטות בעלות אופי הומופובי, ובהן: "האכלת מישהו בתחת אתמול?", "כל מה שאתם מביאים לעולם זה איידס" ו"אנשים שכל היום נותנים בתחת אחד לשני". אזהרה: הסרטון מעברו של מדן מכיל תיאורים גסים.

אלישע מדן ב-2012: "כל מה שאתם מביאים לעולם זה איידס" ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )





התיעוד, שצולם לפני כ-14 שנים, הופץ מחדש על רקע פעילותו הנוכחית של מדן, שהקים את "מאהל האחדות" מחוץ למשכן הכנסת וקורא לציבור להשתתף בקריאה להקמת ממשלת אחדות. הפצת הסרטון מעלה שאלות בנוגע לפער בין ההתבטאויות שתועדו בעבר לבין מסרי האחדות שמבקש חבר הכנסת לקדם כיום. חרף פניית ynet, בלשכתו של חבר הכנסת סירבו להגיב לדברים במהלך השעות האחרונות.

בפוסט שפורסם לצד הסרטון נמתחה ביקורת על מדן ועל השימוש במושג "אחדות". "מזהים מי בסרטון?", נכתב בתחילת הפוסט, ובהמשך נשאלה השאלה: "האם האחדות כוללת הומואים?".

עו"ד נמרוד גורנשטיין, יו"ר האגודה למען הלהט"ב מסר: "ח"כ אלישע מדן מציג עצמו כמי שמבקש לקדם אחדות בעם, ואילו אם יש דבר שהחברה הישראלית אינה צריכה זה עוד חברי כנסת שקוראים ללהט"בים 'סוטים שכל מה שהם מביאים לעולם זה איידס'. חבר הכנסת מדן מוזמן להיפגש איתנו באגודה למען הלהט"ב כדי ללמוד על אהבת אדם ואהבת חינם, ואנו נשמח להציג בפניו נתונים עדכניים על השלכות אמירות כאלה על אלימות ברחוב".

מהתנועה הפוליטית להט"בית "מרימה" נמסר: "כבר ראינו פעם אחר פעם איך חיבוק האחדות הוא מניפולציה שנועדה להשתיק כל אפשרות לתיקון. מי שקורא לקהילה שלמה 'פדופלים שאוכלים בתחת' כנראה לא מתכוון לקרב ולאחד בין ימין ושמאל בין המגזרים השונים, הקהילות והמיעוטים בחברה הישראלית. אם כך, אולי כדאי שנבחרי הציבור של גוש השינוי יפסיקו את העליה לרגל למאהל האחדות, ויתחילו לעבוד במהירות על הקמת ממשלה שתשמור עלינו".

מדן איבד את שתי רגליו במהלך המלחמה, ובאירוע הקשה שבו נפצע נפלו ארבעה מחבריו לנשק. מדן השיא משואה בטקס יום העצמאות ב-2025. אלישע הוא בנו של הרב יעקב מדן, ראש ישיבת ההסדר בגוש עציון, שהתבטא בחריפות נגד שירות מעורב, וקרא בעבר לתלמידיו לא להתגייס לחיל השריון. זאת לאחר שהצבא שילב צוערות בקורס הקצינים של החיל לצד הצוערים ולא בפלוגה נפרדת.