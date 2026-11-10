. בבית המשפט מתחו ביקורת על המשטרה על כך שהאם העצורה כלל אינה מתועדת בסרטון - ומי שמובילה את בתה ברצועה היא קרובת משפחתה, שכלל לא נחקרה. כעת, אחרי שחרור האם, צפויה קרובת המשפחה להיות מזומנת לחקירה.

. בבית המשפט מתחו ביקורת על המשטרה על כך שהאם העצורה כלל אינה מתועדת בסרטון - ומי שמובילה את בתה ברצועה היא קרובת משפחתה, שכלל לא נחקרה. כעת, אחרי שחרור האם, צפויה קרובת המשפחה להיות מזומנת לחקירה.