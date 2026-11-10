בית המשפט השלום בחיפה שחרר היום (שלישי) ממעצר את האם שנעצרה אתמול אחרי שבתה תועדה מובלת על ארבע באמצעות רצועה בחיפה. בבית המשפט מתחו ביקורת על המשטרה על כך שהאם העצורה כלל אינה מתועדת בסרטון - ומי שמובילה את בתה ברצועה היא קרובת משפחתה, שכלל לא נחקרה. כעת, אחרי שחרור האם, צפויה קרובת המשפחה להיות מזומנת לחקירה.
לפי בית המשפט, אין כל חשד להתעללות מצד האם, פסיכולוגית במקצועה. בחקירתה טענה כי על אף שהתיעוד שפורסם ברשתות נראה רע, בפועל מדובר במשחק של בתה עם קרובת המשפחה. בבית המשפט מתחו ביקורת על כך שהמשטרה לא ביצעה אפילו "פעולת חקירה בסיסית" לפני שעצרה את האם בעקבות התיעוד, ואף השאירה אותה במעצר לילה שלם חרף העובדה שהיא לא מתועדת בסרטון.
עורך דינה של האם, בני הראל, מסר כי "מדובר במעצר שווא שקיבל תאוצה אך ורק בשל העובדה שהסרטון דלף לתקשורת. הדמות שצולמה יחד עם הקטינה אינה האם, אלא קרובת משפחה, ששיחקה עם הילדה משחקי דימיון שבהם הילדה ביקשה לגלם את דמותה של כלבתה. בית המשפט קיבל את גרסת החשודה ובקר את היחידה החוקרת שכן, חרף העובדה שהתברר שהחשודה לא נכחה באירוע, החליט על המשך מעצרה ללילה שלם".