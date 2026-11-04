שני גילויי דעת שעליהם חתומים בכירים לשעבר במערכת הביטחון ובמערכת המשפט פורסמו היום (רביעי), ובהם ביקורת חריפה על ראש השב"כ דוד זיני, בעקבות הדיווחים על דרישתו לחקור באזהרה בכירים במפלגות הערביות במסגרת חקירת החשדות להתערבות זרה בבחירות - מבלי שיש לו ראיות.
החותמים הביעו תמיכה ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שדרשה לקבל תשתית ראייתית לפני אישור החקירות, והזהירו מפני הפיכת שירות הביטחון הכללי לכלי פוליטי. "שב״כ מחויב לפעול על פי האמור בחוק שב"כ עצמו, היינו לפעול בממלכתיות ולהימנע מכל פעולה שנועדה 'לקידום אינטרסים מפלגתיים-פוליטיים'", כתבו הבכירים לשעבר במערכת הביטחון. "זו חובתו האישית של ראש השירות והפרתה מעלה ספק בהתאמתו של דוד זיני לתפקידו".
בגילוי הדעת הראשון, שעליו חתומים בין היתר רמטכ"לים, מפכ"לים, אלופים וראשי מוסד ושב"כ לשעבר, נכתב כי הם "נחרדו" מהדברים שציינה היועמ"שית במכתבה. "שב"כ הוא ארגון שקיבל לידיו סמכויות מפליגות, אבל בכפוף לכך שהשימוש בהן יהיה אך ורק בהתאם לחוק ולעקרונות היסוד", כתבו.
הדגישו כי חקירת אזרחים, ובוודאי נבחרי ציבור, ללא בסיס ראייתי היא הפרה של הכללים היסודיים ביותר בארגון ממלכתי. החותמים טענו כי "בעיתוי ובנסיבות הנוכחיות עולה חשש שהדרישה נובעת משיקולים פוליטיים, במטרה לערער על תוצאות הבחירות וליצור להן דה-לגיטימציה, ומהווה התערבות פוליטית הפוגעת בטוהר הבחירות ובאמון הציבור בתוצאותיהן".
במקביל, פורסם גילוי דעת נוסף שעליו חתומים מי שכיהנו בתפקידים משפטיים בכירים בשירות המדינה, בפרקליטות המדינה ובארגוני ביטחון. גם הם הביעו "זעזוע עמוק" מהדיווחים שלפיהם זיני דורש לחקור אזרחים ונבחרי ציבור ללא בסיס ראייתי.
בגילוי הדעת השני הדגישו החותמים כי במדינת חוק לא ניתן לחקור אזרחים או נבחרי ציבור ללא ראיות המצדיקות זאת. הם ציטטו את הודעת היועמ"שית, שלפיה "כל מי שצריך להיחקר - ייחקר, אך לא ייחקרו אנשים ללא בסיס ראייתי", והוסיפו כי מדובר בעיקרון שאמור להיות מובן מאליו לכל ארגון אכיפת חוק.
עוד כתבו כי סמכויותיו מרחיקות הלכת של שב"כ כפופות לחוק ולייעודו, ובכלל זה לשמירה על סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו. "דרישת ראש השב"כ לחקור אזרחים ונבחרי ציבור ללא בסיס ראייתי חותרת תחת תפקידי השירות, חורגת מסמכויותיו ועלולה להפוך את הארגון לסכנה למשטר הדמוקרטי במקום להגנה עליו", הזהירו.
החותמים הוסיפו כי ללא הקפדה על ריסונים בסיסיים, כל אזרח ואזרחית עלולים להיות חשופים לשרירות ולפגיעה. הם הביעו תמיכה בבהרב-מיארה ובבכירי שב"כ שלדבריהם הביעו עמדה מקצועית נגד "הדרישות המסוכנות".
על גילוי הדעת השני חתמו אלי בכר, לשעבר היועץ המשפטי לשב״כ, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר דינה זילבר, לשעבר, היועץ המשפטי למשטרת ישראל יוסי סדבון, לשעבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי) ארז קמיניץ, לשעבר, היועצת המשפטית למשרד ראש הממשלה שלומית ברנע פרגו וכן ערן שנדר וליאת בן ארי.
הסערה פרצה אמש, לאחר שנחשף כי זיני ביקש לחקור באזהרה את יו"ר תע"ל אחמד טיבי, יו"ר רע"מ מנסור עבאס ויו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה, לצד חבר כנסת בכיר נוסף ששמו אסור בפרסום. לפי הפרסומים, בעניינו של חבר הכנסת הנוסף הוצגו ראיות, אולם לגבי שלושת האחרים היועמ"שית דרשה לקבל תשתית ראייתית בטרם תאשר את חקירתם. בתגובה לדרישה פרסמה בהרב-מיארה את המכתב החריף.