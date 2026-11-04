שני גילויי דעת שעליהם חתומים בכירים לשעבר במערכת הביטחון ובמערכת המשפט פורסמו היום (רביעי), ובהם ביקורת חריפה על ראש השב"כ דוד זיני, בעקבות הדיווחים על דרישתו לחקור באזהרה בכירים במפלגות הערביות במסגרת חקירת החשדות להתערבות זרה בבחירות - מבלי שיש לו ראיות.

שני גילויי דעת שעליהם חתומים בכירים לשעבר במערכת הביטחון ובמערכת המשפט פורסמו היום (רביעי), ובהם ביקורת חריפה על ראש השב"כ דוד זיני, בעקבות הדיווחים על דרישתו לחקור באזהרה בכירים במפלגות הערביות במסגרת חקירת החשדות להתערבות זרה בבחירות - מבלי שיש לו ראיות.

שני גילויי דעת שעליהם חתומים בכירים לשעבר במערכת הביטחון ובמערכת המשפט פורסמו היום (רביעי), ובהם ביקורת חריפה על ראש השב"כ דוד זיני, בעקבות הדיווחים על דרישתו לחקור באזהרה בכירים במפלגות הערביות במסגרת חקירת החשדות להתערבות זרה בבחירות - מבלי שיש לו ראיות.

החותמים הביעו תמיכה ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שדרשה לקבל תשתית ראייתית לפני אישור החקירות, והזהירו מפני הפיכת שירות הביטחון הכללי לכלי פוליטי. "שב״כ מחויב לפעול על פי האמור בחוק שב"כ עצמו, היינו לפעול בממלכתיות ולהימנע מכל פעולה שנועדה 'לקידום אינטרסים מפלגתיים-פוליטיים'", כתבו הבכירים לשעבר במערכת הביטחון. "זו חובתו האישית של ראש השירות והפרתה מעלה ספק בהתאמתו של דוד זיני לתפקידו".

החותמים הביעו תמיכה ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שדרשה לקבל תשתית ראייתית לפני אישור החקירות, והזהירו מפני הפיכת שירות הביטחון הכללי לכלי פוליטי. "שב״כ מחויב לפעול על פי האמור בחוק שב"כ עצמו, היינו לפעול בממלכתיות ולהימנע מכל פעולה שנועדה 'לקידום אינטרסים מפלגתיים-פוליטיים'", כתבו הבכירים לשעבר במערכת הביטחון. "זו חובתו האישית של ראש השירות והפרתה מעלה ספק בהתאמתו של דוד זיני לתפקידו".

החותמים הביעו תמיכה ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שדרשה לקבל תשתית ראייתית לפני אישור החקירות, והזהירו מפני הפיכת שירות הביטחון הכללי לכלי פוליטי. "שב״כ מחויב לפעול על פי האמור בחוק שב"כ עצמו, היינו לפעול בממלכתיות ולהימנע מכל פעולה שנועדה 'לקידום אינטרסים מפלגתיים-פוליטיים'", כתבו הבכירים לשעבר במערכת הביטחון. "זו חובתו האישית של ראש השירות והפרתה מעלה ספק בהתאמתו של דוד זיני לתפקידו".

בגילוי הדעת הראשון, שעליו חתומים בין היתר רמטכ"לים, מפכ"לים, אלופים וראשי מוסד ושב"כ לשעבר, נכתב כי הם "נחרדו" מהדברים שציינה היועמ"שית במכתבה. "שב"כ הוא ארגון שקיבל לידיו סמכויות מפליגות, אבל בכפוף לכך שהשימוש בהן יהיה אך ורק בהתאם לחוק ולעקרונות היסוד", כתבו.

בגילוי הדעת הראשון, שעליו חתומים בין היתר רמטכ"לים, מפכ"לים, אלופים וראשי מוסד ושב"כ לשעבר, נכתב כי הם "נחרדו" מהדברים שציינה היועמ"שית במכתבה. "שב"כ הוא ארגון שקיבל לידיו סמכויות מפליגות, אבל בכפוף לכך שהשימוש בהן יהיה אך ורק בהתאם לחוק ולעקרונות היסוד", כתבו.

בגילוי הדעת הראשון, שעליו חתומים בין היתר רמטכ"לים, מפכ"לים, אלופים וראשי מוסד ושב"כ לשעבר, נכתב כי הם "נחרדו" מהדברים שציינה היועמ"שית במכתבה. "שב"כ הוא ארגון שקיבל לידיו סמכויות מפליגות, אבל בכפוף לכך שהשימוש בהן יהיה אך ורק בהתאם לחוק ולעקרונות היסוד", כתבו.

הדגישו כי חקירת אזרחים, ובוודאי נבחרי ציבור, ללא בסיס ראייתי היא הפרה של הכללים היסודיים ביותר בארגון ממלכתי. החותמים טענו כי "בעיתוי ובנסיבות הנוכחיות עולה חשש שהדרישה נובעת משיקולים פוליטיים, במטרה לערער על תוצאות הבחירות וליצור להן דה-לגיטימציה, ומהווה התערבות פוליטית הפוגעת בטוהר הבחירות ובאמון הציבור בתוצאותיהן".

הדגישו כי חקירת אזרחים, ובוודאי נבחרי ציבור, ללא בסיס ראייתי היא הפרה של הכללים היסודיים ביותר בארגון ממלכתי. החותמים טענו כי "בעיתוי ובנסיבות הנוכחיות עולה חשש שהדרישה נובעת משיקולים פוליטיים, במטרה לערער על תוצאות הבחירות וליצור להן דה-לגיטימציה, ומהווה התערבות פוליטית הפוגעת בטוהר הבחירות ובאמון הציבור בתוצאותיהן".

הדגישו כי חקירת אזרחים, ובוודאי נבחרי ציבור, ללא בסיס ראייתי היא הפרה של הכללים היסודיים ביותר בארגון ממלכתי. החותמים טענו כי "בעיתוי ובנסיבות הנוכחיות עולה חשש שהדרישה נובעת משיקולים פוליטיים, במטרה לערער על תוצאות הבחירות וליצור להן דה-לגיטימציה, ומהווה התערבות פוליטית הפוגעת בטוהר הבחירות ובאמון הציבור בתוצאותיהן".