בלבנון חוזרים ללימודים, ובשופר של חיזבאללה בוכים: לאן ילכו העקורים?

שנת הלימודים נפתחה בימים האחרונים גם במדינות ערב והמפרץ, וגם בהן היא החלה על רקע המתיחות, האתגרים והמשך הלחימה בחלק מהגזרות. שכנותינו החלו את שנת הלימודים בתאריכים שונים, כאשר לבנון היא האחרונה שפותחת את השנה, היום (ג'), וכל זאת בשעה שפעילות צה"ל נגד חיזבאללה בדרום המדינה נמשכת. בעיתון הלבנוני "א-נהאר" נכתב כי "שנת הלימודים החדשה בדרום לבנון נתקלת באי-ודאות, כאשר הנהלות בתי הספר השעו את ההרשמה, סידור השיעורים, סידורי ההסעות ומכירת ספרי הלימוד למשך שבוע לפחות, עד להתפתחויות נוספות, על רקע הסלמה ישראלית משמעותית".
בעיתון הלבנוני "אל-אחבאר" המזוהה עם חיזבאללה נכתב אתמול: "רשמית, בתי הספר הציבוריים ייפתחו מחר, ויציינו את תחילתה של שנת לימודים חדשה. עם זאת, המצב לא מצביע על התחלה חלקה. המלחמה כפתה מציאות חדשה, במיוחד באזורים שבהם ההרכב הדמוגרפי השתנה עקב עקירה. משרד החינוך יישם הסדרים שונים לחזרה ללימודים, תוך התחשבות במצב הביטחוני וביכולת הפעולה של כל בית ספר. בעוד המשרד מתאר את תחילת שנת הלימודים כגמישה, מנהלי בתי הספר מאשרים כי לא נפתרו סוגיות אדמיניסטרטיביות ולוגיסטיות ערב תחילת שנת הלימודים". עוד נכתב: "השלכות המלחמה מורגשות במיוחד בדרום, שם חלק מבתי הספר ייפתחו מחדש לשיעורים פנים אל פנים, בעוד אחרים יישארו סגורים או יאמצו שיטות חלופיות".
שרת החינוך הלבנונית, רימא כראמי, הבהירה בשבועות האחרונים כי הרצון הוא שהילדים ילמדו בסביבה בטוחה – פיזית, חינוכית ונפשית – וכי אם המצב בבתי הספר (בדרום) והתנאים הביטחוניים לא יאפשרו לימודים, תתקבל החלטה לעבור ללמידה מקוונת. יש לא מעט בתי ספר לבנוניים שנהרסו לחלוטין או ניזוקו בשנים האחרונות במסגרת הלחימה ונותרו מושבתים עקב מחסור במימון לשיקומם. לפי "א-נהאר", בדרום לבנון, ובמיוחד באזור א-נבטיה, הנתונים מצביעים על 198 בתי ספר שניזוקו (מתוך 267 בתי ספר שקיימים), כאשר 30 מהם נהרסו כליל. העיתון הוסיף כי ניזוקו במדינה 257 בתי ספר ציבוריים, עם 71,446 תלמידים, ו-117 בתי ספר פרטיים, שנתנו מענה ל-53,761 תלמידים.
בתי ספר רבים בלבנון גם עברו הסבה למקלטים עבור עקורי המלחמה. ב"אל-אחבאר" נכתב בסוף השבוע האחרון: "עם תחילת שנת הלימודים סבלם של העקורים מהדרום מחמיר. בתי הספר הציבוריים שבהם הם שוהים רוצים לפתוח את שעריהם לתלמידיהם, מה שאומר עקירה על גבי עקירה". בכתבה אחרת מהימים האחרונים ציטט העיתון את מוחמד פחס, מנהל בית הספר "אל-מהדי" באזור א-נבטיה שבדרום לבנון, אזור שבו עדיין מתבצעות תקיפות, והוא אמר כי תחילת הלמידה הפרונטלית בבית הספר תלויה במצב בשטח, וסיפר כי יש הורים שהעבירו את ילדיהם לבתי ספר באזורים שנחשבים לבטוחים יותר.
בסוריה פתחו את שנת הלימודים ב-6 בספטמבר. לפי הדיווחים במדינה, יותר מ-5.2 מיליון תלמידים החלו את הלימודים במחוזות השונים. בסוכנות הידיעות הממלכתית הסורית "סאנא" דווח בימים האחרונים כי השנה יישמו במדינה תוכניות לימודים מאוחדות בכל המחוזות הסוריים, מה "שיגביר את אחדות התהליך החינוכי באזורים השונים". הערוצים הסוריים השונים פרסמו תמונות מחגיגות תחילת השנה בבתי הספר, לצד כתבות על המחיר הגבוה של הציוד הלימודי, ביחס ליכולות הכלכליות של התושבים. אך לא בכל מחוזות סוריה, שעדיין מתאוששת ממלחמת האזרחים ארוכת השנים, הגיעו התלמידים לכיתות ראויות ללמידה. במחוז אל-חסכה תלמידים נאלצו לשבת על הרצפה בכיתות ללא דלתות או לוח מתאים.
לפי משרד החינוך הסורי 1,370 בתי ספר שוקמו במהלך שנת 2026, אחרי שיקום של 2,017 בתי ספר וחזרתם לפעילות במהלך שנת 2025. יותר מ-6,000 בתי ספר במדינה עדיין זקוקים לשיקום ותחזוקה.
שנת הלימודים נפתחה גם אצל שכנותינו האחרות. בירדן היא החלה ב-23 באוגוסט ובמצרים היא נפתחה מאוחר יחסית – רק ביום שבת האחרון. גם במדינות המפרץ נפתחה שנת הלימודים בימים האחרונים, ובקטאר הוכנסה לשימוש מערכת חדשה, שצפויה לתת הרבה שקט להורים. המערכת נקראת "חודורי" ("הנוכחות שלי" בעברית), והיא הוצבה בהסעות לבתי הספר ובבתי הספר עצמם. היא מאפשרת באמצעות צעדים פשוטים, וללא כל נגיעה במכשיר עצמו, רישום אלקטרוני של הגעת ועזיבת התלמידים. קירוב של כף היד למסך מספיק לזיהוי והזנת הנתונים. לפי משרד החינוך הקטארי, שילוב המערכת מגיע "במסגרת מאמצי משרד החינוך וההשכלה הגבוהה לקדם טרנספורמציה דיגיטלית ולהשתמש בטכנולוגיות מודרניות בפיתוח סביבת בית הספר". עוד נמסר כי מטרת המערכת היא לשפר את הפיקוח על הגעת ועזיבת התלמידים, להוריד את הנטל מהאחראים לכך בבית הספר ולספק נתונים מדויקים ועדכניים שיסייעו גם במעקב ובתקשורת מול ההורים. נטען כי המערכת צפויה לשפר את המשמעת הבית ספרית.
יש לציין כי שרת החינוך וההשכלה הגבוהה של קטאר היא לולווה בנת ראשד אל-חאטר, מי שהייתה בעברה שרת המדינה לשיתוף פעולה אזורי. היא בעלת עבר של התבטאויות נגד ישראל ותמיכה ברצועת עזה ובחמאס, כולל כתיבת שירי הלל לבכירי חמאס המחוסלים מוחמד דף ויחיא סינוואר. אל-חאטר הודיעה כבר בפברואר האחרון כי המערכת "חודורי" צפויה להיכנס לבתי הספר בקטאר בספטמבר, ואמרה כי מדובר בצעד לחיזוק ביטחונם ובטיחותם של התלמידים. לפני פריסת המערכת בכלל בתי הספר, היא נבדקה בשישה בתי ספר במדינה.