בלבנון חוזרים ללימודים, ובשופר של חיזבאללה בוכים: לאן ילכו העקורים?

היא האחרונה שפותחת את השנה, היום (ג'), וכל זאת בשעה שפעילות צה"ל נגד חיזבאללה בדרום המדינה נמשכת. בעיתון הלבנוני "א-נהאר" נכתב כי "שנת הלימודים החדשה בדרום לבנון נתקלת באי-ודאות, כאשר הנהלות בתי הספר השעו את ההרשמה, סידור השיעורים, סידורי ההסעות ומכירת ספרי הלימוד למשך שבוע לפחות, עד להתפתחויות נוספות, על רקע הסלמה ישראלית משמעותית".

היא האחרונה שפותחת את השנה, היום (ג'), וכל זאת בשעה שפעילות צה"ל נגד חיזבאללה בדרום המדינה נמשכת. בעיתון הלבנוני "א-נהאר" נכתב כי "שנת הלימודים החדשה בדרום לבנון נתקלת באי-ודאות, כאשר הנהלות בתי הספר השעו את ההרשמה, סידור השיעורים, סידורי ההסעות ומכירת ספרי הלימוד למשך שבוע לפחות, עד להתפתחויות נוספות, על רקע הסלמה ישראלית משמעותית".

שנת הלימודים נפתחה בימים האחרונים גם במדינות ערב והמפרץ, וגם בהן היא החלה על רקע המתיחות, האתגרים והמשך הלחימה בחלק מהגזרות. שכנותינו החלו את שנת הלימודים בתאריכים שונים, כאשר

שנת הלימודים נפתחה בימים האחרונים גם במדינות ערב והמפרץ, וגם בהן היא החלה על רקע המתיחות, האתגרים והמשך הלחימה בחלק מהגזרות. שכנותינו החלו את שנת הלימודים בתאריכים שונים, כאשר