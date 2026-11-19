בית המשפט העליון הורה על משפט חוזר לגינקולוג מיכאל שטטמן, לאחר שהרשיע אותו באונס. בינואר 2023 שטטמן זוכה על-ידי בית המשפט המחוזי בירושלים, אך הפרקליטות ערערה לעליון, שם השופטים הציעו לה כי הוא יורשה בעבירת תקיפה ולא אונס עקב הקשיים בתיק. הפרקליטות והסנגורים קיבלו את ההצעה, אך לבסוף העליון אכן הרשיע את שטטמן בעבירת אונס, לדברי השופטים - עקב אי-הסכמה בין הפרקליטות לסנגורים. גם בפרקליטות הופתעו מההרשעה, אך לבסוף התנגדו לביטול פסק הדין. השופטים קיבלו את בקשתם, אך בדעת המיעוט הודה השופט יחיאל כשר: "השאלה אינה האמת על פני הפרוצדורה, אלא כיצד על בתי המשפט לנהוג כאשר למרבה הצער נפלה טעות בפועלו".