סרטון מתוכנית טלוויזיה לבנונית, שבו המגיש מעניק כיפה לאורח שלו הפך הלילה (בין חמישי לשישי) לוויראלי. בקטע מהתוכנית "הגיע הזמן" של ערוץ MTV, הידוע כמתנגד לארגון הטרור חיזבאללה, נראה המגיש, מארסל גאנם, מעניק כיפה לשארל ג'בור – אורח קבוע בתוכנית, איש תקשורת ובכיר במפלגת "הכוחות הלבנונים" הנוצרית בלבנון.

"מתנה קטנה". המגיש מעניק כיפה לשארל ג'בור ( צילום: מתוך ערוץ MTV )





"לא מפריע". מארסל גאנם מעניק כיפה לשארל ג'בור ( צילום: מתוך ערוץ MTV )

בתיעוד נראה המנחה ניגש לג'בור עם מעטפה חומה ביד ואמר: "הבאתי מתנה קטנה למר שארל, תוצרת לבנון. רוצה לדעת מה זה? איפה לשים את זה? אולי על הראש שלך?". הוא המשיך: "זו כיפה. כיפה ישראלית. כתוב עליה 'פאודה', אני יודע שאתה צופה בסדרה פאודה ויש עליה מגן דוד". הוא גם שאל את ג'בור: "זה מפריע לך?" והלה השיב: "לי זה לא מפריע".

האירוע הנוכחי מגיע אחרי שבימים האחרונים הופץ קטע של ג'בור, מאותה התוכנית בדיוק, מביע את רצונו לשמש כשגריר הראשון של לבנון בישראל, במידה ויושג שלום בין שתי המדינות. ג'בור אף סיפר כי הוא הגיש את בקשתו לנשיא לבנון, ג'וזף עאון, להיות השגריר הראשון בתל אביב, התייעץ בנושא עם שר החוץ, יוסף רג'י, ואף החל ללמוד עברית. מדובר באמירה אמיצה במדינה שקיים בה חוק חרם נגד ישראל, ושגם ההנהגה שלה שנחשבת למתונה אוסרת קשרים ישירים עם כל גורם ישראלי. ההתבטאות עוררה סערה ציבורית.

"מסר של שלום"

אל"מ (במיל') אביחי אדרעי, מי שכיהן עד לאחרונה כדובר צה"ל בערבית, מיהר להגיב ברשת החברתית X: "הפרק הזה וההצהרה הזו מייצגים את שיא האומץ – שבירת דפוס השתקת הקולות, וביטוי כן לרצון לחזק את יסודות השלום, לטובת העמים הישראלי והלבנוני כאחד. כמה נפלא לשמוע את הרצון שהבעת, מר שארל ג'בור וכמה נפלא שישנם אנשים כמוך בלבנון. בנוגע ללימוד השפה העברית – אנחנו עומדים לרשותך".

באחד האתרים הלבנונים נכתב בתגובה לדבריו של ג'בור: "היא חורגת מעבר להבעת רצון אישי לקחת על עצמו תפקיד דיפלומטי. היא פותחת דיון פוליטי על אופי היחסים שהוא מציע עם ישראל. תיאור הצעד כ'מסר של שלום' אינו הופך את הדיון לעמדה לאומית מאוחדת".