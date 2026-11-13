המשטרה עצרה אתמול (חמישי) שבעה נערים בני כ-16, תושבי

מודיעין

, בחשד להפרת הסדר הציבורי בעיר. זאת לאחר ששוטרים שהוזעקו לטפל ברעש שעשו הנערים מצאו את עצמם מוקפים בניידת בידי עשרות, כאשר חלק מהנערים רוקדים מול הניידת, תוקפים את השוטרים וצועקים עליהם, כאשר אחד מהם אף חוסם את דרכה. מעצרם של שניים מהנערים הוארך היום בבית משפט השלום לנוער בפתח תקווה. השאר שוחררו, אחד מהם עם תנאים מגבילים.