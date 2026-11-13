המשטרה עצרה אתמול (חמישי) שבעה נערים בני כ-16, תושבי מודיעין, בחשד להפרת הסדר הציבורי בעיר. זאת לאחר ששוטרים שהוזעקו לטפל ברעש שעשו הנערים מצאו את עצמם מוקפים בניידת בידי עשרות, כאשר חלק מהנערים רוקדים מול הניידת, תוקפים את השוטרים וצועקים עליהם, כאשר אחד מהם אף חוסם את דרכה. מעצרם של שניים מהנערים הוארך היום בבית משפט השלום לנוער בפתח תקווה. השאר שוחררו, אחד מהם עם תנאים מגבילים. צפו בתיעוד המקומם:
המקרה החל לאחר שבמשטרה התקבל דיווח על רעש ברחוב משה שרת במודיעין. השוטרים שהגיעו למקום הבחינו בעשרות צעירים שהפרו את הסדר הציבורי והקימו רעש. כשהשוטרים ניסו להרגיע את האווירה, הם הותקפו על ידי בני הנוער שנעצרו. בתיעודים מהרשתות החברתיות שהופצו מהזירה נראים הנערים כשהם מתגודדים סביב השוטרים ולא נשמעים להוראותיהם. "תראה מה הולך פה, לא יאומן. איזה מכות, כמו סרט", נשמע אדם שתיעד את המהומה.
כל הנערים שחשודים במעורבות באירוע נחקרו בתחנת המשטרה, והחקירה בעניין נמשכת. מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות בשמירה על שלום הציבור וביטחונו וכן נגד גילויי אלימות בקרב בני נוער, תוך שילוב פעולות אכיפה לצד מניעה והסברה למען ביטחון הציבור".
מעיריית מודיעין נמסר: "הלילה התקבל דיווח על התקהלות של עשרות בני נוער ברחוב משה שרת, תוך הקמת רעש והפרת הסדר הציבורי. במהלך פעילות המשטרה במקום הותקפו שוטרים, בוצעו מעצרים והחקירה בנושא נמשכת. עיריית מודיעין מכבים רעות רואה את האירועים בחומרה ונמצאת בקשר שוטף עם גורמי המשטרה ועוקבת מקרוב אחר הטיפול בנושא".
"חשוב לנו להדגיש כי הרוב המכריע של בני הנוער בעיר הם בני נוער איכותיים, ערכיים ומעורבים", נמסר עוד. "לצד טיפול נחוש במי שפוגע בסדר ובביטחון, נמשיך לפעול גם במניעה, בהסברה ובמתן מסגרות פעילות מתאימות. נמשיך לפעול יחד עם משטרת ישראל וגורמי המקצוע כדי לשמור על הסדר הציבורי, על תחושת הביטחון ועל איכות החיים בעיר".