הפערים במצבן הכלכלי של קופות החולים בישראל נותרו עמוקים גם ב-2025, כך עולה מהדוח המסכם של משרד הבריאות. כללית, הגדולה שבהן, סיימה את השנה בגירעון של 364 מיליון שקל, שיפור לעומת 2024, ואילו שלוש האחרות סיימו בעודף: מכבי ב-111 מיליון שקל, הגבוה מבין הקופות, מאוחדת ב-53 מיליון ולאומית בשישה מיליון בלבד. ההפסד של כללית נבע מ-14 בתי החולים שבבעלותה, שסיימו את השנה בגירעון של כ-2.83 מיליארד שקל. לפי נתוני הביטוח הלאומי שמובאים בדוח, 228,513 מבוטחים עברו קופת חולים במהלך 2025. מכבי הייתה המרוויחה הגדולה, עם תוספת נטו של 11,182 מבוטחים.