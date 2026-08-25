כתב אישום שהגישה היום (שלישי) המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) לבית המשפט המחוזי בירושלים חשף פרשת שחיתות לכאורה במעבר אל-ג'יב. לפי כתב האישום, בעיצומם של ימי הקרבות במלחמת "חרבות ברזל", שני שוטרי מג"ב ששירתו ופיקדו במעבר אפשרו במספר רב של הזדמנויות לאנשים ולכלי רכב שלא היו מורשים להיכנס לישראל לעבור ללא בידוק.

טובות הנאה. גדר ההפרדה סמוך לירושלים ( צילום: אלכס קולומויסקי )

במרכז הפרשה עומד אחד השוטרים, שלפי מח"ש תיאם מראש עם נאשם נוסף את מעברו במעבר, לעיתים כאשר ברכבו הסתתרו בלתי מורשים. בתמורה לכך, לפי האישום, קיבל השוטר מהנאשם בשלושה מקרים סכומים של כ-1,500, 1,000 ו-1,600 שקלים. בין השאר נטען בכתב האישום כי במקרה אחד "הועבר הכסף בלחיצת יד", ובמקרים אחרים הוסתר בתוך תעודה מזהה.

עוד נטען כי בהמשך מחק השוטר מהטלפון שלו שיחות והודעות עם הנאשם, במטרה להסתיר את הקשר ביניהם. הוא מואשם, בין היתר, בלקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט.

השוטר השני מואשם כי ניהל קשרים קבועים עם תושבים באזור, מסר להם מידע על המתרחש במעבר ועל סידורי העבודה, והעביר לבקשתם קרובי משפחה, מכרים וכלי רכב שלא היו מורשים לעבור. בחלק מהמקרים, לפי מח"ש, הוא אף ביקש משוטרים אחרים להעביר אותם.