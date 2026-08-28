הקבלה לתפקידים אלה דורשת תהליך מיון והתאמה מקצועי ורק מי שנמצא מתאים לתפקיד משובץ בו. שילובם של החיילים בעשייה המודיעינית המבצעית של האוגדה מבטא רמת אמון ואחריות גבוהה, ומאפשר להם לקחת חלק משמעותי בעבודת המודיעין.

הקבלה לתפקידים אלה דורשת תהליך מיון והתאמה מקצועי ורק מי שנמצא מתאים לתפקיד משובץ בו. שילובם של החיילים בעשייה המודיעינית המבצעית של האוגדה מבטא רמת אמון ואחריות גבוהה, ומאפשר להם לקחת חלק משמעותי בעבודת המודיעין.

הקבלה לתפקידים אלה דורשת תהליך מיון והתאמה מקצועי ורק מי שנמצא מתאים לתפקיד משובץ בו. שילובם של החיילים בעשייה המודיעינית המבצעית של האוגדה מבטא רמת אמון ואחריות גבוהה, ומאפשר להם לקחת חלק משמעותי בעבודת המודיעין.

ייחודו של פרויקט "ראשית חוכמה" הוא במעטפת שנבנתה סביב מסלול השירות. כחלק ממסלול השירות, החיילים משתתפים בלימודים ורוכשים מקצוע אזרחי במסגרת לימודים במכללה, במטרה להעניק להם כלים שישמשו אותם גם בהמשך דרכם בשוק התעסוקה. החיילים עוברים טירונות מותאמת ולאחריה ממשיכים בהכשרה מקצועית מודיעינית בהתאם לתפקיד שאליו ישובצו. ההכשרה מתקיימת בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הנדרשים לתפקיד.

ייחודו של פרויקט "ראשית חוכמה" הוא במעטפת שנבנתה סביב מסלול השירות. כחלק ממסלול השירות, החיילים משתתפים בלימודים ורוכשים מקצוע אזרחי במסגרת לימודים במכללה, במטרה להעניק להם כלים שישמשו אותם גם בהמשך דרכם בשוק התעסוקה. החיילים עוברים טירונות מותאמת ולאחריה ממשיכים בהכשרה מקצועית מודיעינית בהתאם לתפקיד שאליו ישובצו. ההכשרה מתקיימת בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הנדרשים לתפקיד.

ייחודו של פרויקט "ראשית חוכמה" הוא במעטפת שנבנתה סביב מסלול השירות. כחלק ממסלול השירות, החיילים משתתפים בלימודים ורוכשים מקצוע אזרחי במסגרת לימודים במכללה, במטרה להעניק להם כלים שישמשו אותם גם בהמשך דרכם בשוק התעסוקה. החיילים עוברים טירונות מותאמת ולאחריה ממשיכים בהכשרה מקצועית מודיעינית בהתאם לתפקיד שאליו ישובצו. ההכשרה מתקיימת בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הנדרשים לתפקיד.