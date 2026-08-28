חיילים חרדים מעמותת "מעלות צור" ישתלבו כחוקרי מודיעין בפיקוד הצפון ואוגדה 146. הצעד, מתקיים במסגרת פרויקט "ראשית חוכמה", שפועל לשילובם בתפקידי מודעין ומחקר. כחלק מהיערכות לקליטת החיילים הוקם עבורם מתחם ייעודי, המותאם לאורח חייהם ולצרכיהם.
הקבלה לתפקידים אלה דורשת תהליך מיון והתאמה מקצועי ורק מי שנמצא מתאים לתפקיד משובץ בו. שילובם של החיילים בעשייה המודיעינית המבצעית של האוגדה מבטא רמת אמון ואחריות גבוהה, ומאפשר להם לקחת חלק משמעותי בעבודת המודיעין.
ייחודו של פרויקט "ראשית חוכמה" הוא במעטפת שנבנתה סביב מסלול השירות. כחלק ממסלול השירות, החיילים משתתפים בלימודים ורוכשים מקצוע אזרחי במסגרת לימודים במכללה, במטרה להעניק להם כלים שישמשו אותם גם בהמשך דרכם בשוק התעסוקה. החיילים עוברים טירונות מותאמת ולאחריה ממשיכים בהכשרה מקצועית מודיעינית בהתאם לתפקיד שאליו ישובצו. ההכשרה מתקיימת בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הנדרשים לתפקיד.
מפקד אוגדה 146, תת-אלוף בני אהרון, אמר: "אנו מחויבים לאחדות בכל חלקי העם, ביתר שאת לאחר אירועי 7 באוקטובר. עצם הגיבוש של החיילים החרדים כאן הוא עדות חיה לכך שניתן וצריך לפעול אחרת. הגעתם של חרדים מכל גווני הישיבות לאגף המודיעין ואוגדה 146 טומנת בחובה ערך עצום, והיכולת שלכם להביא את תפיסת ה'היפכא מסתברא', לצד תרבות של דיון מעמיק וירידה לפרטים, היא קריטית. השילוב בין עומק העיון החרדי לליבת העשייה המודיעינית בצה”ל הוא כלי רב עוצמה לחיזוק ביטחון המדינה".
בתוך כך, כ-40 חיילים חרדים סיימו את קורס החובשים בבסיס חטיבת חשמונאים השבוע. בקורס לקחו חלק חיילי החטיבה וחיילים ממסלולים חרדיים נוספים. ההכשרה שאורכה בת 8 שבועות, התמקדה בתורת הרפואה בצה"ל. במסגרת ההכשרה החובשים תרגלו התנהלות במצבי שגרה וחירום. ההכשרה כולה התרחשה בבסיס הכשרה של חטיבת החשמונאים והותאמה באופן מלא לאורח החיים החרדי.