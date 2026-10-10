כמאה אנשי חינוך יהודים מארה"ב ומישראל היו אמורים להגיע השבוע לאיטליה כדי ללמוד איך מלמדים ילדים קטנים לחקור, ליצור ולשאול שאלות. לפני שהספיקו להגיע לעיר רג'ו אמיליה, התברר להם שגם הם נדרשים להשיב על שאלה: מה עמדתם לגבי המלחמה בעזה. בעקבות הדרישה לחתום על הצהרה פוליטית, מארגני ההשתלמות דחו את נסיעת הקבוצה האמריקנית. 25 אנשי חינוך מישראל הודיעו דווקא שיגיעו כמתוכנן.

לפי פרסום של Jewish Insider, המשתתפים התבקשו לאשר את ההצהרה הבאה: "אני מתנער מכיבוש עזה ומהפרת זכויותיהם של ילדים ובני אדם בשטחים הכבושים, כמו גם בכל מקום אחר בעולם". את ביקור הקבוצה ארגנה Paradigm Project, רשת להכשרת אנשי חינוך יהודים בגיל הרך. התוכנית כללה ביקורים בגני הילדים ובמרכז החינוכי בעיר שבצפון איטליה.

גלריה המחאה נגד הגעת המשלחת לאיטליה ( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

( צילום: סעיף 27א לפי חוק זכויות יוצרים )

הוויכוח החל עוד לפני שנשלחה ההצהרה. הורים הקשורים לארגון המארח, Reggio Children, התנגדו לביקור בטענה שחלק מהמוסדות שמהם מגיעים המשתתפים "תומכים בצה"ל". הסניף המקומי של איגוד העובדים האיטלקי הצטרף ודרש לבטל את הביקור על רקע המלחמה. ביום שלישי האחרון התכנסו כמאה מפגינים מחוץ למרכז החינוכי בעיר, בזמן שבפנים התקיים דיון על מדיניות הגנים.

על כמה מהשלטים נכתב: "להוציא את הציונות מבתי הספר". הוויכוח הגיע גם למועצת העיר. הצעה של הימין לגנות את הקריאות לביטול הביקור והצעה נגדית להקפיאו עד לבירור הטענות נגד המוסדות לא הגיעו לדיון דחוף, לאחר שחברי המפלגה הדמוקרטית התנגדו לשתיהן.

ד"ר פשה קלטניק, מנהלת בית הספר היהודי Manhattan Day School בניו יורק, הייתה אמורה לצאת להשתלמות עם עמיתה. במכתב ששלחה לקהילת בית הספר סיפרה כי שמות המשתתפים נחשפו, וכי חשבונותיהם האישיים וחשבונות מוסדותיהם ברשתות החברתיות נבדקו והוצגו כראיה לתמיכתם בישראל ובצה"ל. אמה, שפרסמה את הדברים, כתבה כי בין התכנים שנבחנו היו דגלי ישראל ותמונות מביקורים בארץ. במכתב לקהילה של בית ספר יהודי אחר, שתכנן לשלוח שלושה מורים, נכתב כי גם התלמידים יפסידו מהביטול: המורים לא יחזרו עם רעיונות חדשים לכיתות.

לנסיעה היה ערך מקצועי ברור. שיטת רג'ו אמיליה, שהתפתחה בגני העיר אחרי מלחמת העולם השנייה, רואה בילד שותף פעיל ללמידה. במקום להסתפק בתוכנית לימודים קבועה, הגננות עוקבות אחר השאלות שמעסיקות את הילדים ומפתחות מהן פעילויות יצירה, חקר ושיחה. השיטה השפיעה על גנים יהודיים רבים בארה"ב, ואנשי החינוך קיוו ללמוד אותה במקום שבו נולדה.

זאת כבר הפעם השנייה שהביקור מסתבך. לדברי נשיאת Reggio Children, מדלנה טדסקי, הקבוצה הייתה אמורה להגיע לעיר בשנה שעברה, אך הארגון דחה אז את הביקור ברגע האחרון כדי לגבש תנאים לאירוח: אמנת ערכים שנועדה לחול על כל הקבוצות המבקרות בעיר, ובה קריאה להתנגד למלחמה, להגן על זכויות ילדים ולגנות רצח עם ומיליטריזציה של בתי ספר. מקבוצת אנשי החינוך היהודים התבקשה בנוסף הסתייגות מפורשת ממדיניות ממשלתו של בנימין נתניהו.

ראש העיר רג'ו אמיליה, מרקו מסארי, הגן על ההחלטה לארח את הקבוצה. "לקבל מישהו פירושו גם להכיר בזכותו של מי ששונה מאיתנו להישאר שונה", אמר. לדבריו, אמנת הערכים תוצג גם לקבוצות אחרות שיבקרו בעיר בעתיד. ב-Paradigm Project הסבירו מנגד כי למידה כזאת מחייבת סביבה פתוחה ורגועה, וכי באווירה שנוצרה המשתתפים לא יוכלו לקבל את החוויה שלשמה נרשמו. ביום שני צפויים להיכנס לגנים ברג'ו אמיליה 25 אנשי החינוך מישראל, ואילו עמיתיהם מארה"ב יישארו בבית.

הישראלים לא הסבירו בפומבי מדוע החליטו להגיע למרות המחלוקת, וגם לא פורסם אם חתמו על נוסח ההצהרה שעמד בלב המחלוקת.