יו"ר ארגון נכי צה"ל, עו"ד עידן קליימן, התייחס בריאיון לאולפן ynet לאירוע הירי אתמול בנתניה, שבו לוחם המג"ב דוד הוייר עמרני פתח באש לעבר כוח משטרתי - ונורה למוות. קליימן אמר כי "הלוחם להבנתי ביקש לפני יותר מחודש לעבור מהגזרה של יהודה ושומרון. מדובר בנורת אזהרה, שאם היו מתייחסים לזה ברצינות, מישהו כבר היה שואל אותו מה קורה, למה. לכל חייל של כוחות הביטחון חייב שיהיה טלפון עם כתובת מאוד ברורה. כשיש מצוקה, להתחיל לטפל, וחשוב מאוד רצף המעבר בין האיתור לטיפול של אגף השיקום. במקרה שלו הייתה איזושהי נקודת אזהרה, ולצערי הרב כנראה המערכת לא קלטה אותה".