שב"כ פרסם הודעה רשמית שבה התייחס לפרשת החשד להתערבות קטאר בבחירות. בהודעה נכתב: "שב"כ טרם סיים את החקירה וכל אמירה הנוגעת לתוכן או לטיב החשדות - אינה על דעתו. מלבד השופט נעם סולברג, אף גורם מחוץ לשירות לא היה חשוף למידע המדובר עד לסיום הבחירות. יודגש כי חקירה מסוג זה ממוקדת ומתוחמת ואין בכך להטיל דופי או להאשים מגזר שלם שיצא לבחור באופן דמוקרטי וחוקי. רק מי שפעל בניגוד לחוק - יטופל. באישור סולברג ולבקשתו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט וכן יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד - עודכנו ביממה האחרונה על ידי ראש השב"כ דוד זיני".