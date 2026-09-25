ראש הממשלה בנימין נתניהו לא העביר את האזהרה שקיבל מנשיא האמירויות מוחמד בן זאיד לפני טבח 7 באוקטובר לבכירים במערכת הביטחון. כך אמרו חמישה בכירים ישראלים לשעבר ל"ניו יורק טיימס". לפי גורם שאמר ששוחח עם בן זאיד וגורם נוסף שטען כי קיבל תדרוך מאדם שנכח בשיחה, נשיא האמירויות דיווח בחשאי לנתניהו שחמאס שוקל לבצע מתקפה גדולה. ב-1 באוקטובר 2023, כינס נתניהו את בכירי מערכת הביטחון לדיון על המצב בעזה, אך לא הזכיר את האזהרה, כך עולה מפרוטוקול הדיון שהגיע לידי ה"טיימס". במקום זאת, הוא אמר כי המטרה היא שמירה על השקט בעזה, והביע התנגדות לתקיפות צבאיות נגד בכירים ברצועה.