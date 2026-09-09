לראשונה מניין האזרחים הישראלים חצה את רף ה-10 מיליון. כך פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שהציגה לקראת השנה החדשה כי אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ-10,305,000 בני אדם. עוד עולה מנתוני הלמ"ס כי מראש השנה שעבר גדלה אוכלוסיית הישראלים בכ-124 אלף נפש, גידול של 1.2%. במהלך השנה שחלפה נולדו בישראל כ-182 אלף תינוקות, ונפטרו כ-50 אלף איש. בנוסף נמצא כי מאזן ההגירה הבין-לאומי היה שלילי, ונגרעו מאוכלוסיית הישראלים כ-8,000 בני אדם. ירידה נרשמה גם במספר החוזרים. בשנה שעברה חזרו לארץ 18,800 ישראלים מחו"ל, לעומת 24,200 בשנת 2024.