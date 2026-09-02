נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, יוחנן פלסנר, אמר בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה כי "מדינת ישראל והחברה הישראלית צריכות ממשלה שיכולה להתקדם. איך מייצרים את הדבר הזה? כיום, כשמרכיבים ממשלה, צריך בסוף רוב של 61 חברי כנסת שיצביעו בעדה. יש שיטות שבהן מקימים ממשלה עם הרוב הגדול ביותר האפשרי, זאת אומרת שאין מצב שלא מקימים ממשלה - זה עניין של החלטה". פלסנר אמר כי הוא לא מציע בהכרח ממשלת מיעוט, אלא מנגנון שמבטיח הכרעה בבחירות והקמת ממשלה בסופן. לדבריו, כשכל השחקנים יודעים שניתן הקים ממשלה גם בלי 61, הדרישות לכניסה לקואליציה עשויות להתגמש.