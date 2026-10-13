חברת הכנסת לשעבר אמילי מואטי ממפלגת העבודה, שממוקמת במקום ה-14 ברשימת הדמוקרטים, חשפה כי בשלהי הקיץ האחרון אובחנה כחולה בסרטן השד. "לא סיפרתי על כך מיד", כתבה ברשתות החברתיות, "לבושתי, חששתי שירחמו עליי אז בבקשה אל. אני מעדכנת גם בגלל שאני מאמינה שאנשי ציבור צריכים להחיל על עצמם סטנדרטים מחמירים יותר מהשאר אך בעיקר כדי לפנות לכל אחת ואחת מכן, אנא היבדקו. גילוי מוקדם מציל חיים". היא הוסיפה: "החלק הקשה כבר מאחוריי. אני בידיים טובות, סיכויי ההחלמה טובים ואני נחושה ומחויבת לשרת את הציבור בכל תפקיד בו אשא".