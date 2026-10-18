יותר מ-60 כלכלנים וכלכלניות, אנשי אקדמיה ובכירים לשעבר בשירות הציבורי, חתמו על מכתב אזהרה של פורום הכלכלנים, המתריע כי הצעדים הבינלאומיים נגד ההתנחלויות הם אות אזהרה לכלכלת ישראל. לדבריהם, אלימות וטרור יהודי נגד פלסטינים יובילו למחיר כלכלי כבד, אותו ישלמו כלל תושבי המדינה. הרקע המיידי, לפי המכתב, הוא הבנייה בשטח E1 והטרור היהודי ביהודה ושומרון, הנתפס כנתמך בידי הממשלה, והרקע הרחב הוא מדיניות הממשלה אחרי 7 באוקטובר. עוד נכתב כי הנזק למשק הישראלי עלול להחמיר אם צעדים כאלה יתרחבו ממדינות בודדות לחלק משמעותי מאירופה, ויגלשו מן ההתנחלויות אל המשק הישראלי כולו.