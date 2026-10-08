סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי בכירים בממשל טראמפ מנהלים שיחות ישירות עם הממשל הצבאי במיאנמר - בהיפוך חד מהמדיניות האמריקנית לבודד את הגנרלים במדינה לאחר ההפיכה הצבאית ב-2021. כך מסרו גורמים רשמיים בארה"ב ואחרים המעורים במגעים, שציינו כי הדמות המרכזית במגעים הוא מייקל ואנס, עוזר מזכיר המדינה לענייני מודיעין ומחקר. המהלך התמקד תחילה בסגירת מוקדי הונאה המכוונים נגד אזרחים אמריקנים, אך עשוי להוביל לשיתוף פעולה רחב יותר. ואנס השתתף בשיחות עם מין אונג הלאינג, מנהיג ההפיכה שהפך לנשיא, בבירה נייפידאו ב-15 וב-16 בספטמבר.