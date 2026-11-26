יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב ברשת X כי "ממשלת השינוי קורמת עור וגידים. בנימין נתניהו ינסה לטרפד את הקמתה בכל מחיר. אני לא פוסל אפשרות שיציע לגדי איזנקוט רוטציה, שבה נתניהו יהיה שני, אבל לכולם צריך להיות ברור: זהו תרגיל בלבד". ליברמן הוסיף: "במיוחד אחרי ההתפתחויות אתמול בבית המשפט, נתניהו רוצה יותר מכל בחירות חדשות. לכן הוא ימשוך את המשא ומתן על ממשלת 'אחדות' עד הרגע האחרון, יחפש עילה לפוצץ אותו, וגם אם ממשלה כזו תקום, הוא ינסה לייצר משבר בתוך חודשים ספורים כדי לגרור את ישראל שוב לבחירות. כל השחקנים בזירה חייבים להפנים זאת".