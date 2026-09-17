פרגוואי הגישה בקשה רשמית וחריגה למינויו של מגיש הטלוויזיה ודובר עיריית חריש אבי כאכון לקונסול כבוד של המדינה בישראל. הבקשה הגיעה בעקבות פגישה של שר החוץ גדעון סער עם שר החוץ של פרגוואי, רובן רמירז לזקאנו.

אבי כאכון. לא ביקר בפרגוואי ( צילום: אור גפן )

תקנון שירות החוץ קובע כי אחד הקריטריונים למינוי קונסול כבוד הוא זיקה של הקונסול למדינה הממנה. מקורות שמעורים בנושא אמרו ל-ynet כי לכאכון אין זיקה לפרגוואי מלבד קשר לאנשי עסקים ישראלים במיאמי, שלהם עסקים בפרגוואי. כאכון, לדבריהם, מעולם לא ביקר שם, לא דובר ספרדית - ואין לו כל היכרות עם המדינה.

המועמד החדש לקונסול הכבוד של פרגוואי הוא איש ליכוד, שמגיש את תוכנית הטלוויזיה "כמעט שבת שלום". גורמים המעורים בנושא אמרו כי מדובר במינוי תמוה לגמרי. "למישהו חשוב להרעיף כאן כבוד על כאכון, אך הוא פשוט לא מתאים לתפקיד ואין לו כל קשר למדינה הממנה. לא ברור איך הוא יכול לייצג אותה בישראל", אמרו.

המינוי מעורר תרעומת מצד מי שמכירים את יחסי ישראל-פרגוואי ומלווים אותם. לפי הכללים הנהוגים, כשמדינה מבקשת למנות אזרח ישראל לקונסול כבוד, נדרש אישור של משרד החוץ ואישור כזה טרם ניתן. הנוהל הוא שוועדה של משרד החוץ צריכה לדון בבקשה ולתת המלצה למנכ"ל משרד החוץ הישראלי אם לאשר אותו.

קונסול כבוד זוכה מתוקף תפקידו בעיקר לכבוד: לוחיות דיפלומטיות, דגל המדינה ושלט מוזהב בכניסה לבית. אם הוא מארח את חגיגות היום הלאומי, הוא גם זכאי לקבל אלכוהול פטור ממכס, אולם לפרגוואי יש בישראל שגרירות - כך שהדבר פחות רלוונטי. על פי אתר משרד החוץ, בישראל יש כיום 144 קונסולי כבוד.

מלשכת שר החוץ גדעון סער נמסר בתגובה : "אבי כאכון הוא המועמד הרשמי מטעם פרגוואי, וההליך בעניינו מתנהל כסדרו ובהתאם לנהלים המקובלים. אין זה נכון להתייחס בתקשורת לטענות חסרות בסיס המועלות על ידי גורמים אנונימיים. נציין כי בניגוד לרושם שעלול להיווצר מניסוחן המגמתי של השאלות, למועמד קשרים ופעילות עסקית בפרגוואי".