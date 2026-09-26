טיסה של חברת אייר סיישל מישראל למאוריציוס בוטלה - בשל סירוב של הרשויות במאוריציוס להעניק אישור נחיתה למטוס. לפי חברת התיירות "ספיריט הפקות בעולם", היא קיבלה מידע על כך שמדובר בהחלטה שמקורה ב"שיקולים מדיניים ופוליטיים".

טיסה של חברת אייר סיישל מישראל למאוריציוס בוטלה - בשל סירוב של הרשויות במאוריציוס להעניק אישור נחיתה למטוס. לפי חברת התיירות "ספיריט הפקות בעולם", היא קיבלה מידע על כך שמדובר בהחלטה שמקורה ב"שיקולים מדיניים ופוליטיים".

טיסה של חברת אייר סיישל מישראל למאוריציוס בוטלה - בשל סירוב של הרשויות במאוריציוס להעניק אישור נחיתה למטוס. לפי חברת התיירות "ספיריט הפקות בעולם", היא קיבלה מידע על כך שמדובר בהחלטה שמקורה ב"שיקולים מדיניים ופוליטיים".