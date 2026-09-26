טיסה של חברת אייר סיישל מישראל למאוריציוס בוטלה - בשל סירוב של הרשויות במאוריציוס להעניק אישור נחיתה למטוס. לפי חברת התיירות "ספיריט הפקות בעולם", היא קיבלה מידע על כך שמדובר בהחלטה שמקורה ב"שיקולים מדיניים ופוליטיים".
במהלך הלילה נעשו ניסיונות להסדיר את עניין הנחיתה במדינה שבאוקיינוס ההודי, אך על פי חברת התיירות בעקבות אי-מתן האישור, הודיעה אייר סיישל על ביטול הטיסה. על פי החברה, הטיסה קיבלה את כל האישורים הנדרשים כבר לפני מספר חודשים.
טלי יטיב, מנכ״לית ובעלים ספיריט הפקות עולם מסרה: ״אנו מקבלים בצער ואכזבה את ההחלטה שלא לאשר את נחיתת הטיסה מישראל במאוריציוס. צר לנו במיוחד אם אכן החלטה כזו נעשית משיקולים פוליטיים, הפוגעת באופן ישיר בנוסעים הישראלים, שאין להם כל קשר להחלטות הללו".