מאבק ארוך שנים על תוואי המסילה בחיפה הגיע הבוקר (רביעי) לכדי הכרעה בבית המשפט המחוזי בעיר. עיריית חיפה ביקשה לעצור את עבודות התארגנות החשמול של רכבת ישראל בחלקה הדרומי של העיר - אך בסופו של דבר ההכרעה המשפטית הובילה לכך שהעבודות, שהתעכבו במשך שנה בגלל ההליך, לא ייעצרו ויימשכו כמתוכנן.

ארכיון ( צילום: גיל נחושתן )

הדיון המשפטי התנהל סביב בקשת העירייה להוציא צו מניעה זמני, במסגרת תביעה שהגישה נגד רכבת ישראל, משרד התחבורה, משרד האוצר וגורמי התכנון. במוקד העתירה עמדה דרישת העירייה למנוע ביצוע עבודות של חשמול עילי במקטעים המיועדים לשיקוע, וראשיתם באזור פארק הכט והעיר התחתית.

ברקע הדברים עומדת המחלוקת המשפטית והתכנונית סביב שני הסכמים מרכזיים, שנחתמו בעבר בין המדינה לבין העירייה. הראשון הוא הסכם הגישור משנת 2012, שנחתם במסגרת עתירת העירייה לבג"ץ נגד תוכנית החשמול הארצית, ובו הוסכם על קידום תוכנית מפורטת לשיקוע המסילה באזור פארק הכט. ההסכם השני הוא הסכם חזית הים משנת 2015, שנחתם מול משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל למימון וביצוע שיקוע המסילה במקטע העיר התחתית.

בעיריית חיפה טענו כי עבודות החשמול העילי, במתכונתן הנוכחית, מפרות את אותן התחייבויות ומעבות את החיץ הקיים בין העיר לבין קו החוף. מנגד, המדינה ורכבת ישראל טענו כי ההסכמים ההיסטוריים אינם מעניקים עילה לעצירת פרויקט החשמול הלאומי.

כמו כן ציינה המדינה כי כיום מקודמת תוכנית מתאר ארצית מורכבת יותר, הכוללת חלופה של מנהור תת-קרקעי מלא לכל אורך התוואי בעיר. בעירייה דחו טענה זו וטענו בתגובה כי תוכניות המנהור העתידיות הן "עניין לעתיד הרחוק שאין כל ודאות שיתוקצב ויבוצע".