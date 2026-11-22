רופא מאתר הסקי, המשמש גם כאיש קשר עם שירותי רפואת החירום בצרפת (SAMU), הגיע אף הוא למקום כדי לסייע בפעולות ההצלה. עם זאת, בשל תנאי מזג האוויר, מסוק רפואי לא הצליח להגיע לזירה. למרות מאמצי החייאה ממושכים והפעלת כלל אמצעי ההצלה הזמינים, נאלצו לקבוע את מותו.