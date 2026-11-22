ישראלי כבן 55 נפטר היום (ראשון) לאחר שלקה באירוע לבבי במהלך חופשת סקי באתר ואל טורנס שבצרפת. באתר החדשות המקומי Savoie News דווח כי הגבר אותר מחוסר הכרה במסלול הגלישה Tête Ronde.
לפי הדיווח, בסביבות השעה 14:00 (שעון מקומי) התקבלה הקריאה במוקד סיירת הסקי של האתר וכעבור כמה דקות הגיע למקום איש צוות חילוץ שמצא את הגבר שלקה בדום לב.
רופא מאתר הסקי, המשמש גם כאיש קשר עם שירותי רפואת החירום בצרפת (SAMU), הגיע אף הוא למקום כדי לסייע בפעולות ההצלה. עם זאת, בשל תנאי מזג האוויר, מסוק רפואי לא הצליח להגיע לזירה. למרות מאמצי החייאה ממושכים והפעלת כלל אמצעי ההצלה הזמינים, נאלצו לקבוע את מותו.
היחידה הבינלאומית של זק"א בשיתוף משרד החוץ והרשויות המקומיות בצרפת פועלות להסדיר את האישורים וההליכים הנדרשים כדי להעבירו ארצה, תוך ליווי צמוד של בני המשפחה ועמידה עמם בקשר רציף.
חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים בזק"א, מסר כי "מרגע קבלת הפנייה מבני המשפחה התחלנו לפעול בשיתוף משרד החוץ ואנשי זק"א בצרפת מול כלל הגורמים הרלוונטיים, במטרה להסדיר את הבאת המנוח לקבורה בישראל בהקדם האפשרי. אנו מלווים את בני המשפחה בשעתם הקשה ופועלים בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי לקדם את ההליכים הנדרשים".