המכונית המעופפת הראשונה? אילון מאסק חשף הלילה (שישי) את ה טסלה החדשה באירוע יוצא דופן - שבו היא נראתה מאיצה במסלול אנכי, עושה "פליק פלאק" באוויר, ונוחתת בשלום, בדרך ייחודית. צפו בתיעוד המדהים.

אילון מאסק וטסלה מציגים את הרודסטר המעופפת החדשה ( צילום: Thomson Reuters )





הגרסה המחודשת של הרודסטר, שאותה חשפה טסלה, מצוידת במנועי דחף. הרכב הדו-מושבי פותח בשיתוף פעולה עם SpaceX , ובהדגמה הוא נראה נוסע על רמפה, מסתובב באוויר ונוחת באמצעות אותם מנועי דחף. ברויטרס נכתב כי "לא ברור כיצד ניתן להשתמש בתכונות אלה בכבישים ציבוריים, ואם השימוש בהן חוקי".

הרודסטר הוצגה כמעט תשע שנים לאחר שטסלה הציגה לראשונה את גרסת מכונית הספורט החשמלית שלה. מאסק הזכיר בהדגמה את פעלולן האופנועים האמריקני, שהיה פופולרי בשנות השישים של המאה הקודמת: "אני לא יודע אם זה אפשרי או לא, אבל ייתכן שחלקכם מכירים את הניסיון של איוול קניבל לקפוץ מעל קניון נהר. בואו ננסה את זה שוב!".

יכולה להגיע למהירות של 370 קמ"ש

באתר הניסויים של SpaceX בעיר מקגרגור שבטקסס אמר מאסק כי הרודסטר יכולה להאיץ ל-97 קמ"ש בתוך פחות משנייה ולהגיע למהירות מרבית של כ-370 קמ״ש. טסלה חשפה אב-טיפוס של המכונית בשנת 2017, ואז מסרה כי האספקות יחלו בשנת 2020. כעת מאסק אמר כי הייצור צפוי להתחיל בשנת 2028.

גלריה נוחחת באמצעות מנועי דחף ( צילום: Thomson Reuters )

יכולה להגיע ל-97 קמ"ש תוך פחות משנייה ( צילום: רויטרס )

לדבריו, הרודסטר "משתמשת במכל אוויר מתקדם בלחץ גבוה במיוחד, כך שהמכונית יכולה למלא מחדש את מכל האוויר שלה. כלומר, לא צריך חומר הנעה מיוחד או משהו כזה. היא פשוט תנפח את עצמה באמצעות פרצי אוויר ותוכל לבצע את התמרונים האלה בכל פעם שתרצו".

מאסק המעיט בחשיבותה של המכונית למצבה הפיננסי של טסלה - אבל למכונית עדיין יש חשיבות סמלית. "לטסלה אין כיום מכונית דגל, או רכב יוקרה בעל ביצועים גבוהים שנועד להציג לראווה את מיטב ההנדסה והטכנולוגיה של יצרנית רכב. הרודסטר תהיה מכונית הדגל החדשה של טסלה״, כתב בחודש שעבר סת' גולדשטיין, אנליסט בחברת Morningstar.

בהזמנה אישית: גרסה המצוידת ב"מערכת טיסה מלאה"

מאסק ומנהלים נוספים לא ציינו מחירי יעד באירוע שנערך ביום חמישי. לפני כמעט עשור נקבה טסלה במחיר בסיס של 200 אלף דולר עבור הרכב. בדף ההזמנות של טסלה לרודסטר, שהוצג לאחר האירוע ביום חמישי, הופיעה גרסת Performance, המחייבת פיקדון בסך 50 אלף דולר, וכן גרסת Thrust, המצוידת ב"מנועי דחף להאצה" ומחייבת פיקדון בסך 250 אלף דולר. גרסת Rocket, שלפי טסלה זמינה "בהזמנה אישית בלבד", מתוארת כדגם חד-מושבי המצויד ב"מערכת טיסה מלאה".

מאסק בהדגמת הטסלה ( צילום: Thomson Reuters )

( צילום: Thomson Reuters )

ב-2017 טען מאסק כי הרודסטר בעלת ארבעה מושבים תוכל לנסוע 1,000 ק"מ בטעינה אחת. גולדשטיין צופה כי טסלה תמכור כ-2,000 מכוניות רודסטר בשנה, חלק קטן בלבד מ-1.6 מיליון כלי הרכב שטסלה מכרה בשנה שעברה.

הרודסטר המקורית, שיצאה לשוק בשנת 2008 ונמכרה עד 2012, הייתה המכונית החשמלית הראשונה אי פעם של טסלה. היא סייעה לשנות את תפיסת העולם באשר למה שמכונית חשמלית יכולה להיות. מאז התפרסמה החברה בזכות רכבי הכביש-שטח Model Y ו-Model X שלה, וכן מכוניות הסדאן Model S ו-Model 3.