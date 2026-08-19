האוניברסיטה העירונית של ניו יורק (CUNY) נכנעה לדרישות של הפרו פלסטינים בקמפוס ותחשוף מסמכים המפרטים את השקעותיה וחוזיה עם 30 חברות שפועלות בישראל, בהן "לוקהיד מרטין" ו"דל". כך עולה מהסדר פשרה שנחתם בבית המשפט במדינה. ההסדר נחתם בעקבות תביעה שהגיש הארגון לזכויות האזרח בניו יורק, NYCLU, לאחר שהנהלת המוסד סירבה תחילה למסור את המידע בטענה לסודות מסחריים. במסגרת הפשרה תעביר האוניברסיטה דוחות על החזקותיה במניות ובאיגרות חוב מאז שנת 2020, תבטל את הערעור שהגישה, ואף תשלם 20 אלף דולר עבור שכר טרחת עורכי דין.