משטרת ברזיל הצליחה בימים האחרונים לעצור את הרוצח הסדרתי ז'ורלן לופס דה סילבה, שנאשם ברציחתם של 16 בני אדם בשלושת החודשים האחרונים – אבל יש חשד כי ב-20 השנים האחרונות רצח עוד עשרות. המשטרה חשפה כי במהלך המצוד אחריו הסתתר דה סילבה במחנות שהקים ביער, וכי הוא אותר כשהוא מחופש לאישה ואיתו ילד קטן שאינו קשור אליו.

גלריה דה סילבה בשמלה המפוספסת אחרי לכידתו. תיקים בלתי-מפוענחים ייפתחו

עדיין עם הפאה על ראשו. דה סילבה אחרי שנלכד

דה סילבה בן ה-33 פעל באזור המבודד של מולונגו במדינת המחוז פאראיבה שבצפון-מזרח ברזיל, ובפי המקומיים הוא כונה "היתוש" בשל ממדי גופו הצנומים. דגלאס גרסייה, החוקר שהוביל מבצע בן יומיים שבסיומו נתפס דה סילבה ב-13 בספטמבר, סיפר כי ממדי גופו אלה הם שאפשרו לדה סילבה לחמוק מלכידה במשך שנים ולהסתתר במחנות המאולתרים שהקים בצמחייה הצפופה.

"ז'ורלן חי בעיקר ביערות, ולכן היה קשה כל כך לאתר אותו ולקשר בינו לבין פשעים שבתחילה לא נראו קשורים זה לזה", אמר גרסייה. גרסייה ציין כי המשטרה הצליחה לחשוף את הקשר של דה סילבה לפשעים אחרים לאחר שירה למוות בצעיר בן 18 בכיכר במולונגו. לדבריו הרוצח הסדרתי טוען כי תקף רק עבריינים, אולם הראיות שנאספו עד כה מראות שלא כך הדבר.

גרסייה סיפר עוד כי דה סילבה מספק ראיות לכך שביצע פשעים נוספים מעבר לאלה שבגינם הוא עומד לדין, וכי הרוצח עצמו סיפר שרצח לאורך חייו כ-80 בני אדם, הראשון שבהם כשהיה בן 13 בלבד. החוקר הדגיש כי הוא אינו יכול למסור פרטים נוספים על הפשעים הנוספים משום שחלק מהחקירות עדיין בעיצומן ואחרות, הקשורות לתיקים בלתי-מפוענחים, נפתחות כעת מחדש. גם זהות הקורבנות והפרטים על נסיבות מותם נשמרים בסודיות כדי לאפשר לתביעה לבצע את עבודתה.

ההתחפש כי לא הספיק הפעם לברוח ליער. דה סילבה

דה סילבה נתפס כשהוא לובש שמלה שחורה עם פסים לבנים, חובש פאה וציפורניו משוחות בלק. הוא הרכיב משקפי שמש ונשא פעוט בן שנתיים שהרשויות אישרו שאינו קרוב משפחתו, אך הן לא סיפקו פרטים נוספים. "תפסנו אותו כי הוא לא הצליח להגיע לאוהל שלו ביער, ולכן מתוך ייאוש הוא השיג את התחפושת הזו, לקח את התינוק הזה שאינו שלו, ובסופו של דבר נעצר", סיפר גרסייה.