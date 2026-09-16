בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר עונש של 13 שנים וחצי מאסר בפועל על אלכסנדר גרנובסקי מפתח תקווה, שהורשע בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה, לאחר שקיים קשרים עם סוכן איראני וביצע עבורו משימות ביטחוניות. גרנובסקי הודה והורשע בכל העבירות שייחסה לו פרקליטות מחוז מרכז בכתב האישום, של מגע עם סוכן חוץ, מסירת ידיעה לאויב וכן ריבוי עבירות נוספות של השחתת פני מקרקעין והצתה. בפרקליטות ציינו כי העונש שהוטל עליו הוא החמור ביותר מבין העונשים עד כה במסגרת סדרת כתבי אישום שהגישה הפרקליטות נגד נאשמים שיצרו קשר עם סוכנים איראניים באמצעות הרשתות החברתיות ופעלו עבורם.