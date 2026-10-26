פרשה ביטחונית חדשה הותרה לפרסום: פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד עורכת דין ישראלית, בגין ביצוע עבירות של מגע עם סוכן חוץ ושיבוש מהלכי משפט.
בית המשפט נענה לבקשת גורמי הביטחון והתיר לפרסם כי עורכת הדין נעצרה לחקירה לפני כשבועיים וחצי בידי שב"כ והמשטרה, בחשד לביצוע עבירות ביטחון. ממצאי החקירה העלו כי היא הייתה בקשר עם סוכן חוץ בניגוד להוראות הדין, וכן כי שיבשה הליכי חקירה.
עם סיום הליכי החקירה, הגישה פרקליטות מחוז מרכז (פלילי) כתב אישום נגד עורכת הדין, הכולל עבירות של מגע עם סוכן חוץ ושיבוש מהלכי משפט.
במקביל להגשת כתב האישום, הוגשה בקשה למעצרה של עורכת הדין עד לתום ההליכים המשפטיים נגדה.