פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד עורכת דין ישראלית, בגין ביצוע עבירות של מגע עם סוכן חוץ ושיבוש מהלכי משפט.

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד עורכת דין ישראלית, בגין ביצוע עבירות של מגע עם סוכן חוץ ושיבוש מהלכי משפט.

פרשה ביטחונית חדשה הותרה לפרסום: פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד כתב אישום נגד עורכת דין ישראלית, בגין ביצוע עבירות של מגע עם סוכן חוץ ושיבוש מהלכי משפט.