174 נוסעים היו על טיסת פליי דובאי שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב הבוקר (רביעי). באמצע הטיסה, אחת הנוסעות שמעה צעקות על דקירות בתא הטייס והזעיקה את הנוסעים. ארבעה מהם קפצו בנחישות אדירה כדי להשתלט על המחבל, להציל את המטוס, ואת הטייס שנדקר על ידי טייס המשנה העומאני - ככל הנראה באמצעות "גרזן התרסקות" שנמצא בתא הטייס. יניב חנק את המחבל ומשך את ההגאים. צביקה ואסף הסתערו על המחבל וקשרו אותו. שוטה הציל את הטייס. אלה העדויות שלהם, אחד אחרי השני:

ותודה לתעופה בחקירה

יניב חיון, אחד מארבעת הגיבורים נחת עם חולצה מגואלת בדם - של טייס המשנה העומאני, ואמר שלא נפצע בשום צורה. במטוס, כפי שהוא תיאר, הוא הצליח לפתוח את דלת הקוקפיט - שלא הייתה נעולה במזל, אולי בתושיית הטייס ההודי שנדקר על ידי טייס המשנה העומאני.

ההמפגש של הגיבור של טיסת הבלהות יניב חיון פליי דובאי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ( צילום: איתי בית-און )





גלריה יניב חיון עם בתו והחולצה המוכתמת בדם ( צילום: יריב כץ )

"הטייס הראשי היה מאוד קרוב לדלת, וזה הקשה עלינו לפתוח אותה. המסקנה שלי - שהוא הצליח לפתוח לנו אותה לפני שהתמוטט, בתושייה רבה", תיאר חיון בשיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. לאחר שהצליח להיכנס לתא הטייס, הוא ראה את טייס המשנה העומאני בין הכיסאות. "הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי לנטרל את המטוס. תפסתי את המפגע, חנקתי ומשכתי אותו החוצה. קראתי לחבר'ה ישראלים ואמרתי להם. ריתקנו אותו".

ואז, הוא השתמש ביכולות שראה רק בטלוויזיה. "קפצתי בחזרה לתא הטייס. אני רואה 'תעופה בחקירה' אז משכתי את ההגאים והמטוס התחיל להתאזן. אחרי זה הטייס שנסע במטוס אמר לי שהוא לוקח את השליטה", הוא תיאר. שני הטייסים שהיו במטוס, השתלטו על הקוקפיט, והנחיתו את המטוס בשלום. "בזכות הילדים שלי אני חושב שהתנהגתי כמו שהתנהגתי".

פנס במצח ומטוס ב-90 מעלות מטה

אסף רג'ואן, בעל סוכנות ביטוח וחובב טניס, חזר מחופשה בתאילנד ולא תיאר לעצמו שזה מה שיקרה לו בטיסה לארץ. "שמענו צעקות מהשירותים. אמא של ילדה יצאה בזעקות, והבנו שקרה משהו למטוס. הוא איבד שליטה, ירד בצורה של 90 מעלות כלפי מטה - והבנו שאין שליטה על המטוס וקרה משהו", הוא תיאר.

צפו: החגיגות בפתח תקווה עם אסף רג'ואן





כמה שעות לפני עוד חגג בתאילנד. ה"פנס" במצח של אסף רג'ואן, בנתב"ג ( צילום: AP Photo/Ariel Schalit )

רג'ואן היה אחד מאלה שהצליחו להשתלט על טייס המשנה העומאני. "הדלת של הקוקפיט הייתה פתוחה והתחלנו לראות שהקוקפיט מתמלא בדם. נכנסו לשם חבר'ה. היה שם בחור שהגיע לפניי, בשם צביקה (מנס - נ"פ). נכנסו אני ועוד שני בחורים וניסינו להשתלט על המחבל והצלחנו. נעזרנו שם גם בחלק מאנשי הצוות. הצלחנו לנטרל את המחבל במשך 50 דקות ולנחות בסעודיה", הוא אמר.

"אני לא ממש מעכל את זה. אני בשוק. הייתי בתאילנד לפני כמה שעות, ואחרי זה הייתי בסרט בלהות. כמובן, זה לא רק אני. בחורים חסונים וגדולים ממני עזרו וחסמו את הדלתות, והחליטו ללכת על זה עד הסוף - כי החיים חזקים מהכול ורצינו להילחם עליהם. בשביל המשפחה, הילדים, אנשי הצוות. קשה להאמין שזה נגמר ככה, אבל זה נגמר. אני ראיתי שם את כל פרצי הדם, החתכים, את הטייס ההודי. אני יודע שהמטוס איבד שליטה, צנח - ולמזלנו היו שם האנשים הנכונים, בזמן הנכון".

( צילום: אורנה דנינו )

כששב לביתו בפתח תקווה, אמר רג'ואן: "עשינו את זה בלי הרבה מחשבה, אמרנו אנחנו נכנסים בראבק. אתה אומר החיים שלך הלכו. בעזרת הטייס ובעזרת עוד אנשי צוות, חבר'ה מאוד גדולים שלא רצו כל כך להיות בתקשורת, אז הם נחתו עליי עם הסרטון הזה שהעברתי למשפחה".

האוזניות עזרו לקשירה

צביקה מנס, מנכ"ל חברת החיתום של בנק לאומי הסתער גם כן על המחבל וסייע בניטרולו, עם כבל אוזניות המולטימדיה שחולקו בטיסה. הכול החל כשאשתו הלכה לשירותים עם בתם, ושמעה עימות בתא הטייס.

הכבל הצהוב עוטף את טייס המשנה במטוס

"היה הרבה דם, המטוס צלל במהירות כמו שרואים בסרטי אימה, צרחות. אירוע קשה עד שהטייס ייצב את המטוס", תיאר מנס. "איבדנו זוויות, הוא (טייס המשנה - נ"פ) ניסה ממש לייצר הטסה לכיוון הקרקע ואנשים עפו וצרחות. בהמשך קשרנו אותו ונטרלנו אותו, זה לקח אלימות פיזית לא מעטה. זה איש חזק, הוא כנראה על אדרנלין. רופא ואחות שהיו בטיסה ייצבו את הטייס שהיה דקור בכל חלקי גופו". גם הוא ציין כי הטייס שנדקר הצליח לפתוח את דלת הקוקפיט, והציל את כולם.

להציל את האיש עם התושייה

רופא השיניים שוטה מוסייב הסתער על טייס המשנה המחבל, סייע בקשירתו, ובהמשך העניק טיפול רפואי לטייס שנדקר, והציל את חייו. מוסייב סיפר ל-ynet כי "הטייס היה במצב קשה מאוד, עם דימומים חזקים בראש ובידיים. הייתי הרופא היחיד על המטוס. הצלחתי לעצור את הדם, והטייס היה במצב די יציב עד לקראת הנחיתה, ואז מצבו קצת הידרדר".

הציל את חיי הטייס. שוטה מוסייב ( צילום: יריב כץ )

"הטייס תקשר איתנו בזמן שהוא שכב על הרצפה וסיפר שהוא בן 39 עם שני ילדים. המחבל דקר אותו וקילל אותו. בזמן הזה לא חושבים, רק עושים. היינו ארבעה אנשים שהשתלטנו על כל הסיטואציה ואם לא זה, לא היינו מדברים איתכם. ראיתי שמשהו לא תקין ורצתי קדימה, לא חיכיתי שיקראו לי. באתי להילחם במחבל כששמעתי צעקות, לא באתי כדי להעניק עזרה רפואית, אבל אחרי שקשרנו את המחבל, טיפלתי בטייס הדקור".

מוסייב תיאר כי המחבל השתולל וניסה להשתחרר מאחיזתם: "עשינו לו כמה קשירות, גם ברגליים וגם בידיים. הוא השתולל אז קשרנו אותו עוד, ואז הוא נרגע והבין שהוא בידיים שלנו. הסעודים טיפלו בטייס הדקור טוב והבנתי מהם שהוא ניצל ויצא מכלל סכנה".

הגיבור שהשאיר פתח

אחד מגיבורי היום הוא הטייס ההודי סמית מאצ'צאר, טייס מטוס פליי דובאי שאותו ניסה לרסק טייס המשנה מעומאן. הוא נפצע מהדקירות ובמאבק מול הטייס המחבל.

פתח את הדלת לתא הטייס. הקברניט סמית מאצ'צאר ( צילום: LinkedIn/Smit Machchhar )

הוא עדיין מאושפז בסעודיה במצב קשה, אבל לפי הודעת שגרירות הודו בסעודיה, יצא מכלל סכנה ומצבו יציב. את גרסתו הוא עדיין לא מסר, אבל לפי עדויות הנוסעים, היה לו חלק גדול בכך שנוסעי הטיסה שרדו אותה. העובדה שהשאיר פתח להיכנס לקוקפיט, מה שהביא את הישראלים להשתלט על הטייס המחבל, עזר למנוע את האסון שאליו כיוון העומאני.