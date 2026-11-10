אישה בת 61, ללא מחלות רקע ידועות, אושפזה במצב קריטי ביחידה לטיפול נמרץ כללי במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא בעקבות סיבוך של שפעת מסוג A. האישה, שלא התחסנה נגד שפעת, אושפזה לפני שלושה ימים, ובהמשך חוברה למכשיר אקמו (ECMO) שמחליף פעולת לב-ריאה. ד"ר מיכל קציר, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים, מסרה: "האישה הובהלה לבית החולים אחרי חמישה ימים שבהם חלתה בביתה בשפעת קשה, בלי שיפור בתסמינים, כשהיא סובלת בין היתר מחום גבוה ומקוצר נשימה חריף. היא הורדמה והונשמה, ובמהלך הלילה, בעקבות הידרדרות נוספת במצבה, חוברה למכשיר אקמו".