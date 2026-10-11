הודעה דרמטית של משרד הבריאות, בעקבות זיהום חריג באזור בתי הזיקוק: המשרד הורה על אי-קיום לימודים בשני בתי ספר בקריית אתא, וקרא לעובדים באזור התעשייה לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים.

ההודעה פורסמה בעקבות ריכוזי בנזן חריגים שנמדדו בסמוך למתחם בזן, ולאחר הפרסום בחדשות רשת לפיו למרות זיהום הגבוה פי 3 מהמותר באחד מבתי הספר, הלימודים התקיימו כרגיל.

פגיעה בבזן, במהלך המלחמה ( צילום: איגוד ערים אזור מפרץ חיפה להגנת הסביב )





הערב כבר הורה משרד הבריאות, בהתייעצות עם המשרד להגנת הסביבה ובתיאום עם עיריית קריית אתא, על אי-קיום הלימודים ביממה הקרובה בתיכון החברתי ובבית הספר ארזים, הסמוכים למתחם בתי הזיקוק, ועל העברתם לאתרים חלופיים. אותם בתי הספר נמצאים בשכונת מגורים שפונתה מתושביה לפני עשרות שנים. מדובר באזור הנמצא כשני קילומטרים מבתי המגורים הקרובים ביותר לאזור התעשייה במפרץ חיפה.

בנוסף, המשרדים ממליצים לאוכלוסייה הכללית הנמצאת בטווח של עד קילומטר מבתי הזיקוק, ובמיוחד לילדים ולנשים בהריון, להימנע משהייה שלא לצורך בחוץ. המשרדים הודיעו כי יבצעו הערכת מצב מחודשת מחר בהתאם לממצאי הניטור ויעדכנו את הציבור בהתאם.

בתי הזיקוק ( צילום: ג'ורג' גינסברג )

לפי הודעת משרד הבריאות, בימים האחרונים מתבצעות במתחם בתי הזיקוק עבודות תחזוקה תקופתיות ושיקום נזקים שנגרמו במהלך המלחמה. בעקבות עבודות אלה נמדדו במהלך סוף השבוע האחרון ריכוזים חריגים מאוד של בנזן בתחנת הניטור הסביבתית הסמוכה לאזור התעשייה דשנים בקריית אתא (ניידת 4). ביתר תחנות הניטור הסביבתיות סביב המתחם נמדדו באותם ימים ערכים תקינים. במהלך היום, 11 באוקטובר, נמדדו ריכוזים גבוהים של בנזן גם בתחנת הניטור חיפה - משרד הרישוי הישן, וכן בניידת 4.

במשרד הבריאות אמרו כי לנוכח אותם ריכוזים חריגים שנמדדו ומיקומם של שני בתי הספר באזור התעשייה דשנים בקריית אתא, התקיימה התייעצות ובעקבותיה הוחלט על אותן הנחיות לבתי הספר ולציבור. במשרד אמרו כי הבוקר, בשעות הלימודים, נמדדה בניידת 4 מגמת ירידה והריכוזים היו נמוכים, אולם בשעות הצהריים החלה מגמת עלייה בריכוזים.