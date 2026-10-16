התלונה על האירוע התקבלה אמש בתחנת יפו במרחב איילון, כאשר התלמידה דיווחה כי המאבטח המועסק בבית הספר שבו היא לומדת הטריד אותה מינית. לדבריה, הוא לקח אותה לחדר צדדי - אך היא הצליחה להימלט.