מאבטח בבית ספר בתל אביב, בשנות ה-50 לחייו, נעצר הבוקר (שישי) בחשד הטריד מינית תלמידה וכלא אותה בניגוד לרצונה בשטח בית הספר.
התלונה על האירוע התקבלה אמש בתחנת יפו במרחב איילון, כאשר התלמידה דיווחה כי המאבטח המועסק בבית הספר שבו היא לומדת הטריד אותה מינית. לדבריה, הוא לקח אותה לחדר צדדי - אך היא הצליחה להימלט.
עם קבלת התלונה פתחו שוטרי התחנה בחקירה, אספו ראיות וממצאים ועשו פעולות לאיתור החשוד במעשה. הבוקר, כפי שנכתב, הוא נעצר והועבר לחקירה בתחנת יפו שבסיומה נכלא. מדובר באדם ללא עבר פלילי, ובכוונת המשטרה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו.