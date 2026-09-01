בישראל נערכים לנאום ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האו"ם, ב-24 בספטמבר בניו יורק, בצל חשש מהפגנות גדולות נגד ישראל שילוו את ביקורו. בנוסף, ישנו חשש מפרובוקציות שיהיו בזמן נאומו של נתניהו במליאת האו"ם, כגון יציאה המונית של משלחות, קריאות בוז רמות והנפת דגלי פלסטין או שלטים - זאת למרות שהדבר אסור בנאומים של מנהיגים בעצרת.

בישראל נערכים לנאום ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האו"ם, ב-24 בספטמבר בניו יורק, בצל חשש מהפגנות גדולות נגד ישראל שילוו את ביקורו. בנוסף, ישנו חשש מפרובוקציות שיהיו בזמן נאומו של נתניהו במליאת האו"ם, כגון יציאה המונית של משלחות, קריאות בוז רמות והנפת דגלי פלסטין או שלטים - זאת למרות שהדבר אסור בנאומים של מנהיגים בעצרת.

בישראל נערכים לנאום ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האו"ם, ב-24 בספטמבר בניו יורק, בצל חשש מהפגנות גדולות נגד ישראל שילוו את ביקורו. בנוסף, ישנו חשש מפרובוקציות שיהיו בזמן נאומו של נתניהו במליאת האו"ם, כגון יציאה המונית של משלחות, קריאות בוז רמות והנפת דגלי פלסטין או שלטים - זאת למרות שהדבר אסור בנאומים של מנהיגים בעצרת.

ראש העיר של ניו יורק, זוהראן ממדאני, קרא להפגין נגד נתניהו וכבר מתוכננת הפגנה גדולה מול בניין האו"ם בזמן הנאום. משטרת העיר נערכת בכוחות גדולים לקראת הביקור, כשיש צפי להפגנות מול המלון של נתניהו - ובמקביל, היערכות של הקהילה היהודית לקיום הפגנות תמיכה.

ראש העיר של ניו יורק, זוהראן ממדאני, קרא להפגין נגד נתניהו וכבר מתוכננת הפגנה גדולה מול בניין האו"ם בזמן הנאום. משטרת העיר נערכת בכוחות גדולים לקראת הביקור, כשיש צפי להפגנות מול המלון של נתניהו - ובמקביל, היערכות של הקהילה היהודית לקיום הפגנות תמיכה.

ראש העיר של ניו יורק, זוהראן ממדאני, קרא להפגין נגד נתניהו וכבר מתוכננת הפגנה גדולה מול בניין האו"ם בזמן הנאום. משטרת העיר נערכת בכוחות גדולים לקראת הביקור, כשיש צפי להפגנות מול המלון של נתניהו - ובמקביל, היערכות של הקהילה היהודית לקיום הפגנות תמיכה.

נתניהו צפוי להגיע לניו יורק ב-23 בספטמבר, והנאום מתוכנן למחרת בין השעות 22:00-21:00 (שעון ישראל). הביקור יהיה קצר יחסית, וטרם ידוע אם נתניהו יקיים פגישות בזמן שהותו. הוא מתוכנן להמריא חזרה לארץ לא יאוחר מיום חמישי בלילה, כדי להספיק להגיע לישראל לפני כניסת חג סוכות שחל למחרת.

נתניהו צפוי להגיע לניו יורק ב-23 בספטמבר, והנאום מתוכנן למחרת בין השעות 22:00-21:00 (שעון ישראל). הביקור יהיה קצר יחסית, וטרם ידוע אם נתניהו יקיים פגישות בזמן שהותו. הוא מתוכנן להמריא חזרה לארץ לא יאוחר מיום חמישי בלילה, כדי להספיק להגיע לישראל לפני כניסת חג סוכות שחל למחרת.

נתניהו צפוי להגיע לניו יורק ב-23 בספטמבר, והנאום מתוכנן למחרת בין השעות 22:00-21:00 (שעון ישראל). הביקור יהיה קצר יחסית, וטרם ידוע אם נתניהו יקיים פגישות בזמן שהותו. הוא מתוכנן להמריא חזרה לארץ לא יאוחר מיום חמישי בלילה, כדי להספיק להגיע לישראל לפני כניסת חג סוכות שחל למחרת.

הביקור של נתניהו באו"ם מגיע בשעה שישראל נמצאת בשפל מדיני חסר תקדים. ראש הממשלה מתמודד עם צו מעצר של בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג ולמעשה יכול לבקר רק בארה"ב. למרות זאת, לביקור הזה יש חשיבות לנתניהו, משום שהוא מתקיים בעיצומו של קמפיין בחירות. ראש הממשלה יקבל זמן מסך חשוב מאוד והזדמנות להראות לציבור את יכולותיו כמנהיג על הבימה העולמית.

הביקור של נתניהו באו"ם מגיע בשעה שישראל נמצאת בשפל מדיני חסר תקדים. ראש הממשלה מתמודד עם צו מעצר של בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג ולמעשה יכול לבקר רק בארה"ב. למרות זאת, לביקור הזה יש חשיבות לנתניהו, משום שהוא מתקיים בעיצומו של קמפיין בחירות. ראש הממשלה יקבל זמן מסך חשוב מאוד והזדמנות להראות לציבור את יכולותיו כמנהיג על הבימה העולמית.

הביקור של נתניהו באו"ם מגיע בשעה שישראל נמצאת בשפל מדיני חסר תקדים. ראש הממשלה מתמודד עם צו מעצר של בית הדין הבינלאומי הפלילי בהאג ולמעשה יכול לבקר רק בארה"ב. למרות זאת, לביקור הזה יש חשיבות לנתניהו, משום שהוא מתקיים בעיצומו של קמפיין בחירות. ראש הממשלה יקבל זמן מסך חשוב מאוד והזדמנות להראות לציבור את יכולותיו כמנהיג על הבימה העולמית.