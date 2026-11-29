מתן אבוקסיס, הלום קרב ונכה צה"ל, התבקש שלשום (שישי) לעזוב סופרמרקט של "קשת טעמים" בחדרה שבו ביקש לערוך קניות משום שהיה מלווה בכלב השירות שלו. בסרטון שלו המתעד את האירוע נשמע מאבטח דורש ממנו לצאת משום שהמקום לא מכיר בנכות שאינה מטעם הביטוח הלאומי. מנגד הציגה רשת המרכולים תיעוד של הכלב מלקק מזון על המדפים, וטענה שבעליו סירב לשים מחסום על פיו. צפו בתיעוד של הכלב בסניף והוויכוח עם ההנהלה:

( צילום: ממצלמות האבטחה ברשת קשת טעמים בחדרה )

התקרית במרכול בחדרה ( צילום: לפיס עיף 27א' מחוק זכויות יוצרים )

גלריה מתן אבוקסיס וכלב השירות

אבוקסיס בשירות המילואים

אבוקסיס הגיע לסניף עם אשתו מריה והציג תעודות שמוכיחות לכאורה את מעמדו, אבל לדבריו המאבטח סירב לקבל אותן. מריה פנתה לאישה שהוצגה בפניה כנציגת הנהלת הסניף, אך לטענתה היא סירבה להזדהות בשמה והתנערה מאחריות לאירוע. לבסוף עזבו בני הזוג את הסניף עם הכלב.

מקשת טעמים נמסר בתגובה: "הרשת מצרה ומתנצלת על כך שרגשות הלקוח נפגעו. עם זאת, יש להדגיש שאושרה כניסתו בליווי הכלב לסניף, אולם במהלך שהותו בחנות הכלב התנהג באופן חריג, נגע במוצרי מזון והבהיל לקוחות, לרבות ילדים. בשום שלב לא התבקש הלקוח לעזוב את המקום, אלא לרסן את התנהגות הכלב בלבד. כל ההתנהלות נעשתה תוך רגישות למצבו של הלקוח והתחשבות בכלל הלקוחות בסניף. מאז 7 באוקטובר הרשת פועלת ללא הפסקה למען חיילי צה"ל וכוחות הביטחון".

אבוקסיס, בן 33 מאור עקיבא, מספר: "שירתי ככלבן במילואים ביחידה מיוחדת. הכלב היה עם ווסט והריאתי אישור כניסה. המאבטח אמר לי שהכלב ליקק בגטים ואין לו מחסום. אני לא הבחנתי בזה והסכמתי לקנות את כל הבגטים. הוא אמר שאפשר שאשתי תעשה את הקניות ואני אישאר עם הכלב בחוץ. הרגשתי מושפל מאוד כי זה קרה ליד לקוחות באמצע הסופר. יצאתי החוצה בבכי".

עו"ד מיכל דלויה, המייצגת את אבוקסיס, "מדובר בפגיעה חמורה בזכויותיו ובכבודו של מרשי. חומרת האירוע מתעצמת נוכח היעדר ההתערבות מצד הנהלת הסניף, שקיבלה דיווח בזמן אמת ובחרה לצדד במאבטח במקום לפעול לתיקון המצב. נפעל למיצוי מלוא זכויותיו של מרשי".