חרף קביעת בג"ץ כי יש לחשוף את שמות העותרים יוצאי השב"כ נגד מינויו של ראש השירות דוד זיני, במהלך דיון שהתקיים הבוקר נשיא העליון יצחק עמית ביקש מראש השב"כ לוותר על זכותו. עמית אמר: "טוב יעשה ראש השירות אם ישקול שוב את עמדתו, לא בטוח שזה עושה לו טוב". הדיון התקיים בבקשת ביזיון בית המשפט, לאחר שיוצאי השב"כ שעתרו נגד מינויו של זיני לא מקיימים את החלטת בג"ץ לפרסום שמם. 180 אנשי שב"כ לשעבר הגישו עתירות נגד מינויו של זיני לראש הארגון, אך עתירתם נדחתה וזיני מונה לתפקיד. אחרי פסק הדין, בג"ץ קיבל את בקשת זיני לחשוף את שמותיהם.