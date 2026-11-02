דובר צה"ל הודיע על סיום המבצע בחברון, שהחל בעקבות פיגוע הירי שבו נהרגו לוחמי חטיבת החילוץ סמ"ר רון יונתן רויטמן וסמל יובל שי סוילם ז"ל. לפי צה"ל, הכוחות פתחו מיד לאחר הפיגוע במבצע ממוקד בשכונת החמולה המשויכת לחמאס, סרקו מאות איתורים, עצרו ותחקרו עשרות חשודים. בנוסף, הכוחות הרסו את שני בתי המחבלים שביצעו את הפיגוע ואיתרו במהלך המבצע ארבעה כלי נשק, כמה וסטים וציוד צבאי נוסף. הם אף אטמו חלל תת-קרקעי ללא מוצא שאותר ליד אחד הבתים והחרימו 25 רכבים לא חוקיים. במבצע פעלו כוחות דובדבן, מגלן, צנחנים, סיירת גבעתי במילואים, חטיבת החילוץ של פיקוד העורף, מחוז ש"י ומג"ב איו"ש, בהכוונה מודיעינית של שב"כ ובפיקוד חטיבת יהודה ואוגדה 98.