שני גברים נורו הערב (שלישי) בכפר מנדא שבצפון. אחד מהם, איברהים מנדלאווי שעבד בעבר כמורה בבית ספר, נפצע באורח אנוש וכעבור זמן קצר נקבע מותו. מצבו של הפצוע השני מוגדר בינוני. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע הוא פלילי.

שני גברים נורו הערב (שלישי) בכפר מנדא שבצפון. אחד מהם, איברהים מנדלאווי שעבד בעבר כמורה בבית ספר, נפצע באורח אנוש וכעבור זמן קצר נקבע מותו. מצבו של הפצוע השני מוגדר בינוני. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע הוא פלילי.

שני גברים נורו הערב (שלישי) בכפר מנדא שבצפון. אחד מהם, איברהים מנדלאווי שעבד בעבר כמורה בבית ספר, נפצע באורח אנוש וכעבור זמן קצר נקבע מותו. מצבו של הפצוע השני מוגדר בינוני. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע הוא פלילי.