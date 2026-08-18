שני גברים נורו הערב (שלישי) בכפר מנדא שבצפון. אחד מהם, איברהים מנדלאווי שעבד בעבר כמורה בבית ספר, נפצע באורח אנוש וכעבור זמן קצר נקבע מותו. מצבו של הפצוע השני מוגדר בינוני. המשטרה פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע הוא פלילי.
מהמשטרה נמסר כי "השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה". מתחילת השנה נרצחו 161 בני אדם בחברה הערבית.
הדיווח הראשוני על הירי התקבל בשעה 22:09 במוקד 101 של מד"א על שני גברים שנפצעו בכפר מנדא. הם ביצעו במקום פעולות החייאה על מנדלאווי, שבסופן נאלצו לקבוע את מותו.