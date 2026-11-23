החלה פגישת המשא ומתן בין צוותי המשא ומתן של של יו"ר ישר! גדי איזנקוט ויו"ר הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו, בכנסת. ח"כ אורית פרקש הכהן (ישר!) וח"כ דוד פטר (הליכוד) הצטרפו לצוותים. במקביל, מפלגת ישר! עדכנה כי במסגרת המאמצים פנה ראש צוות המו"מ, יואב הורוביץ, לממונה על התקציבים במשרד האוצר, מהרן פרוזנפר, בבקשה למנות גורם מקצועי מטעם אגף התקציבים כאיש קשר למפלגה. "מטרת הפנייה היא לאפשר לצוות המשא ומתן לקבל מידע מקצועי, נתונים והערכות תקציביות הנדרשים לצורך גיבוש ההסכמים הקואליציוניים, תוך בחינת המשמעויות הכלכליות והתקציביות של ההסכמות המתגבשות", נמסר.